Vialidad Nacional restauró la circulación vial en la Ruta 141

Vialidad Nacional informó este lunes 9 de febrero la implementación de un corte total y preventivo en la Ruta Nacional 141, la altura de Bermejo, departamento Caucete, sin embargo, con el correr de las horas levantaron la suspensión y habilitaron el camino.

Según el parte oficial, "Vialidad Nacional informa que personal de Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y Policia de San Juan apostados en RN 141 permiten la circulación, por qué baja muy poca agua y el pavimento está en condiciones".

Publicidad

De igual manera, desde el organismo nacional piden máxima precaución y atender a las órdenes oficiales en el camino ante el posible regreso de fenómenos climáticos adversos que afectan directamente el estado de la calzada.

La continuidad del tránsito dependerá de la evolución del clima y de las condiciones de seguridad sobre la ruta.