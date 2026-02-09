Publicidad
Provinciales > Urgente

Vialidad Nacional restauró la circulación vial en la Ruta 141

El tránsito ya fue restablecido en la RN 141.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Vialidad Nacional informó que no se permitirá el paso de ningún vehículo. Foto archivo. 

Vialidad Nacional informó este lunes 9 de febrero la implementación de un corte total y preventivo en la Ruta Nacional 141, la altura de Bermejo, departamento Caucete, sin embargo, con el correr de las horas levantaron la suspensión y habilitaron el camino.

Según el parte oficial, "Vialidad Nacional informa que personal de Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y Policia de San Juan apostados en RN 141 permiten la circulación, por qué  baja muy poca agua y el pavimento está en condiciones". 

De igual manera, desde el organismo nacional piden máxima precaución y atender a las órdenes oficiales en el camino ante el posible regreso de fenómenos climáticos adversos que afectan directamente el estado de la calzada.

La continuidad del tránsito dependerá de la evolución del clima y de las condiciones de seguridad sobre la ruta. 

