La situación del Radiotelescopio Chino en San Juan atraviesa una etapa clave, marcada por la finalización del convenio original y las negociaciones en curso para garantizar la continuidad del proyecto. Así lo explicó Germán Von Euw en diálogo con DIARIO HUARPE, al confirmar que las partes involucradas se encuentran en una mesa de diálogo para acordar los términos de la renovación.

El convenio vigente, con una duración de diez años, venció durante el año pasado. Desde entonces, el Gobierno de San Juan, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el CONICET a nivel nacional y la contraparte china continúan trabajando para consensuar un nuevo acuerdo que permita retomar y finalizar la obra. “Estamos todavía todos los integrantes que pertenecemos a ese convenio tratando de acordar los términos para la renovación”, señaló Von Euw.

En este contexto, la UNSJ cumple un rol central en las gestiones actuales. Según se informó, la casa de estudios está avanzando con trámites administrativos para destrabar contenedores que permanecen en aduana y que contienen equipamiento necesario para continuar con los trabajos. Una vez firmada la renovación del convenio, la ejecución de la obra quedará directamente a cargo de la universidad.

Puntos en debate y expectativa de avance

Von Euw explicó que el nuevo acuerdo contempla algunos cambios respecto del convenio anterior. Entre los principales puntos que se están discutiendo se encuentran los tiempos de observación y de uso del radiotelescopio, así como otros aspectos técnicos y operativos que requieren consenso entre todas las partes involucradas.

Desde el Gobierno provincial manifestaron expectativas positivas de que el proyecto pueda destrabarse en el corto plazo. “Esperamos que sí, creemos que no solo tendrá un impacto científico, sino también un impacto en el turismo astronómico que puede generar en la provincia”, sostuvo el funcionario.

Una obra estratégica para la ciencia

El radiotelescopio que se construye en San Juan está llamado a convertirse en uno de los más grandes del mundo y el mayor del Cono Sur. De acuerdo a lo informado, la obra se encuentra en una etapa avanzada: la estructura principal ya está construida y solo restan completar componentes de electrónica y mecánica vinculados al movimiento de la antena.

Von Euw remarcó la importancia estratégica del proyecto para el desarrollo científico de la provincia y destacó que los trabajos finales serán especialmente supervisados. En ese sentido, buscó despejar versiones y rumores que circulan en torno a la obra. “Este es un proyecto científico que lleva más de diez años de construcción y pasa por numerosos controles. No tiene ninguna posibilidad de uso militar”, afirmó.

Según precisó, el radiotelescopio es un instrumento de observación pasiva, es decir, no emite señales, sino que recibe información del espacio, tal como lo avalan especialistas de la Universidad y del CONICET.

Con las negociaciones en marcha y las gestiones administrativas avanzando, desde el Gobierno de San Juan expresaron su intención de alcanzar un acuerdo en el menor tiempo posible para que la obra pueda concretarse y el radiotelescopio se convierta en un nuevo hito científico y tecnológico para la provincia.