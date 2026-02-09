Un importante siniestro vial se registró este lunes por la mañana en el departamento Santa Lucía, en la intersección de calle Hipólito Yrigoyen y calle Belgrano. Intervino personal de la Policía de San Juan.

El choque se produjo frente a una empresa de logística. Foto gentileza.

Según comentaron testigos presenciales a DIARIO HUARPE, el hecho fue protagonizado por un automóvil Chevrolet y un Volkswagen, que colisionaron frente a la empresa EnviAr, en una zona de alto tránsito vehicular.

El Chevrolet quedó con el frente destrozado. Foto gentileza.

Tras el impacto, personal de la Policía de San Juan se dirigió al lugar del siniestro y realizó las tareas de rigor. Sin embargo, no se confirmó oficialmente si hubo personas heridas como consecuencia del choque.

Un VW sufrió daños materiales en su parte trasera. Foto gentileza.

Al momento no trascendieron detalles sobre la mecánica del siniestro ni el estado de los ocupantes de los vehículos involucrados.