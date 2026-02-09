Policiales > Siniestro vial
Fortísimo choque entre dos autos en un cruce de calles en Santa Lucía
POR REDACCIÓN
Un importante siniestro vial se registró este lunes por la mañana en el departamento Santa Lucía, en la intersección de calle Hipólito Yrigoyen y calle Belgrano. Intervino personal de la Policía de San Juan.
Según comentaron testigos presenciales a DIARIO HUARPE, el hecho fue protagonizado por un automóvil Chevrolet y un Volkswagen, que colisionaron frente a la empresa EnviAr, en una zona de alto tránsito vehicular.
Tras el impacto, personal de la Policía de San Juan se dirigió al lugar del siniestro y realizó las tareas de rigor. Sin embargo, no se confirmó oficialmente si hubo personas heridas como consecuencia del choque.
Al momento no trascendieron detalles sobre la mecánica del siniestro ni el estado de los ocupantes de los vehículos involucrados.