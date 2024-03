El vocero presidencial, Manuel Adorni, dio a conocer la respuesta del Gobierno nacional a la carta firmada por 68 ganadores del Premio Nobel, en la que expresaban su preocupación por la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el despido de empleados administrativos del Conicet. Adorni aclaró que "no se va a financiar la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad"

El Gobierno nacional manifiesta su sorpresa ante la carta firmada por científicos extranjeros denunciando una situación de abandono en el Conicet. Adorni comentó que el presidente de la Nación valora la ciencia y tecnología y que siempre se apostará a ellas. Además, destacó que el presidente es un académico con numerosas publicaciones, libros escritos y conferencias impartidas en Argentina y en el mundo.

Adorni dejó en claro que el presidente entiende la importancia de la ciencia y valora los hallazgos que permiten mejoras concretas en la sociedad. Sin embargo, se está construyendo un Conicet que pone sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía o en la inteligencia artificial aplicada a la medicina, y no en investigaciones de dudosa utilidad. Adorni afirmó que "no se va a financiar la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad"

El vocero también mencionó que el presidente nunca ha tenido la intención de quitarle apoyo a la ciencia ya la investigación, pero en un país pobre, hay cosas que no se pueden seguir haciendo. Se argumenta que no es justo seguir sosteniendo investigaciones que no aporten valor a la sociedad, especialmente en un país donde una gran parte de la población vive por debajo de la línea de pobreza.