El Gobierno nacional sobre las vacunas: “Le avisamos a San Juan que los intermediarios eran irregulares”

La negociación que inició San Juan hace meses para adquirir 1.000.000 de vacunas rusas Sputnik V, por lo cual desembolsó 18.000.000 de euros, finalmente quedó en la nada a raíz de que desde la administración uñaquista dieron por caído el contrato firmado previamente con la intermediaria alemana Rul AG debido a incumplimientos de los tiempos de entrega, según explicaron funcionarios locales en una conferencia de prensa realizada el viernes pasado. La explicación del Gobierno sanjuanino llegó luego de la publicación de diario Perfil respecto a la frustrada llegada de dosis a la provincia.

En el medio de la escasez de vacunas contra el coronavirus aparece la polémica figura de los intermediarios entre Estados que buscan adquirir dosis para cuidar a sus ciudadanos. En este sentido, la información publicada por Perfil indica que fuentes y documentos a los que accedieron señalan que el Fondo Ruso y el Instituto Gamaleya aseguran que no hay terceros autorizados para realizar esta negociación.

Por lo tanto, se desprende que el laboratorio Pharmstandard, uno de los fabricantes rusos de Sputnik V, no podría haber negociado con San Juan la transacción por las vacunas y menos aún a través de un intermediario como la petrolera alemana “RuL AG” que firmó los acuerdos con la provincia y que no llegó a cumplirlos.

De acuerdo con las fuentes citadas, los organismos oficiales de la Federación Rusa “el RDIF (Fondo Ruso de Inversión Directa, por su sigla en inglés), el Centro Gamaleya y sus socios nunca han realizado acuerdos con el Gobierno de esta provincia ni han autorizado a terceros a realizar dichos acuerdos. La adquisición de la vacuna Sputnik V para Argentina se realiza únicamente a través del Gobierno de Argentina”.

Entonces únicamente sería la Nación quien tiene la facultad de negociar con Rusia o cualquier otro país fabricante de vacunas contra el Covid-19 sin ningún otro tipo de organismo en el medio. Perfil citó además la conversación que mantuvo con altas fuentes del Gobierno argentino sobre la situación de San Juan e indicaron en off: “A nosotros han llegado muchos intermediarios, todos de procedencia dudosa y con precios altísimos que duplicaban o triplicaban el precio estándar. En relación con San Juan, nos consultaron y les informamos que el Fondo Ruso no autorizaba a terceros, que sólo negociaban estado-estado y que nadie podía garantizar que las vacunas llegaran ni que no fueran truchas. Pero la provincia tenía una propuesta que veía muy buena, legítima y avanzó. Nosotros, de todos modos, siempre estuvimos a disposición para colaborar”.

El contrato que tenía firmado la provincia indicaba que el millón de vacunas Sputnik V debía estar en San Juan entre el 31 de mayo y el 3 de junio. Una vez que las dosis estuvieran cargadas en los aviones que las traerían desde Rusia a la Argentina, los fondos iban a ser liberados terminándose el proceso de compra por parte de San Juan. Ninguno de estos hechos sucedió, sino que hubo numerosas postergaciones por parte de los intermediarios. Ante la demora y la falta de respuestas, el Gobierno de Uñac decidió dar de baja al contrato y terminar así la negociación. Pero, ¿qué pasará con los 18.000.000 de euro abonados por la provincia?

Al respecto el desembolso se realizó desde el Banco de la Nación Argentina, sucursal Madrid, y llegó a una cuenta de The Law Debenture Corporation en la sede del banco HSBS Continental Europe en París. San Juan busca recuperar el dinero que quedó depositado en un el fideicomiso de inversión con sede en Gran Bretaña denominado The Law Debenture Corporation. Se trata de un pago “escrow” que son aquellos en los que el dinero permanece en custodia o depósito hasta que se completa correctamente la operación que origina el pago y de no ser así (como sucedió en el caso de la frustrada compra de vacunas) debe ser remitido nuevamente a su dueño.

Sin embargo, las fuentes nacionales consultadas por Perfil manifestaron que “no estamos muy al tanto de la situación y es algo de ellos que deben solucionar. Si nosotros podemos ayudar en algo lo haremos, pero fue algo que negoció directamente la provincia. Ojalá esto no genere prejuicios en sus arcas”.