El Gobierno paquistaní apelará la sentencia a muerte a Musharraf por traición

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Gobierno paquistaní anunció hoy que apelará ante el Tribunal Supremo la condena a muerte por traición contra el ex dictador militar Pervez Musharraf, que reside en Dubai, y que denunciará al juez que pidió en la sentencia que su cadáver fuese colgado en público.



"El Gobierno presentará una apelación. Tenemos serias preocupaciones con la conclusión del juicio", dijo en una rueda de prensa Shahzad Akbar, asistente especial de Rendición de Cuentas del primer ministro, Imran Khan.



Akbar consideró que el proceso judicial concluyó de "forma apresurada" y que "nunca se había celebrado un juicio en ausencia" por lo que apelarán ante el Tribunal Supremo.



Además, el Ejecutivo denunciará ante el Consejo Supremo Judicial al juez Waqar Ahmed Seth por pedir en la sentencia colgar el cadáver del militar retirado en público durante tres días, reportó la agencia de noticias EFE.



"Ha mostrado que está mentalmente incapacitado, que es un incompetente. No está capacitado para ser un juez del un alto tribunal o del Tribunal Supremo", afirmó en la misma rueda de prensa el ministro de Justicia, Farogh Naseem.



Ahmed, uno de los tres jueces que condenó el martes al general retirado, pidió colgar su cuerpo en público durante tres días si era capturado muerto, según reveló la sentencia del tribunal publicada hoy.



La decisión no se llevará a cabo ya que uno de los otros dos jueces se mostró contrario a la pena de muerte y el tercero coincidió en la pena capital, pero no en el ahorcamiento público del cadáver.



Poco antes de este anuncio, el portavoz del Ejército, el general mayor Asif Ghafoor, calificó las palabras del juez Ahmed como un ataque "contra la humanidad, la religión y la cultura".



El Ejército, que ha gobernado el país la mitad de sus 72 años de historia y ejerce una gran influencia en periodos democráticos, ya defendió al ex presidente y ex jefe de las Fuerzas Armadas declarando que no se ha seguido el debido proceso legal en la condena del ex militar.



Musharraf fue sentenciado a muerte el martes en ausencia por el delito de alta traición debido a que suspendió el orden constitucional en 2007, siendo esta la primera ocasión en los 72 años de historia del país que un dictador militar es condenado por sus acciones.



El caso por traición contra el militar comenzó en 2013 acusado de imponer el estado de excepción y decretar la detención de decenas de jueces por el Gobierno del entonces primer ministro Nawaz Sharif, precisamente el mandatario a quien Musharraf echó del poder en un golpe de Estado en 1999.



El ex presidente se encuentra en Emiratos Árabes Unidos (EAU), adonde viajó hace tres años con la promesa de volver para hacer frente a la Justicia y desde entonces ha rechazado volver a Pakistán.



En sus primeras declaraciones públicas ayer, Musharraf consideró que la condena es una "venganza personal" contra él.



El militar retirado llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1999 y gobernó la potencia nuclear hasta 2008.