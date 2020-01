El gobierno promete previsibilidad, reglas claras e iguales para la industria hidrocarburífera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario de Energía, Sergio Lanziani, expresó hoy que el Gobierno nacional está trabajando en el esquema normativo para el sector de hidrocarburos con la intención de "llevar previsibilidad, estableciendo reglas claras e iguales para todos” los actores del sector.



Así lo planteó Lanziani en el marco de una reunión que mantuvo con el presidente de la filial local de Shell, Sean Rooney, con quien conversó "sobre la situación del sector petrolero", de acuerdo al breve comunicado de la Secretaría de Energía difundido esta tarde.



Durante la reunión, Lanziani manifestó conocer las necesidades del sector petrolero y expresó que la administración nacional está "trabajando en la ley de hidrocarburos para poder llevar previsibilidad, estableciendo reglas claras e iguales para todos”.



“La única manera de avanzar es escuchando a todas las partes, yo tengo una visión de componer y no de confrontar”, concluyó el funcionario.



El ejecutivo de Shell, a su vez repasó los trabajos que está llevando adelante la empresa en el país, en particular los desarrollos que la empresa está concretando en la formación no convencional de Vaca Muerta.



Esta semana, la casa central de la compañía confirmó que la presidenta de Shell Oil Company, Gretchen Watkins, visitará la formación neuquina el 5 de febrero para recorrer las áreas que tiene concesionada la empresa anglo-holandesa.



En abril, la compañía anunció el pase a desarrollo masivo de tres áreas que tiene adjudicadas en la formación neuquina: de Vaca Muerta: Cruz de Lorena, Sierras Blancas y Coirón Amargo Sur Oeste, para lo cual en el mercado se estima que deberá invertir unos US$ 3.000 millones en los próximos cinco años.



Con la perforación de 304 nuevos pozos hidrocarburíferos no convencionales se podrá pasar de los actuales 12.000 barriles de petróleo por día a 40.000 barriles en 2021, mientras que se espera llegar a los 70.000 barriles promediando la década.



Como parte del desarrollo de esas tres áreas, la compañía prevé a fin de año culminar la construcción de una ampliación que se realiza de la planta de tratamiento de crudo.



Desde la gobernación neuquina se anticipó esta semana que en julio Shell habrá finalizado los trabajos que se realizan en cinco pozos en la etapa de pre-desarrollo que tienen en Bajada de Añelo, a partir de los cuales se evaluará la posibilidad de pasar a desarrollo masivo.