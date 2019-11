El gremio docente comienza la 17ma. semana consecutiva de paro en Chubut

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), Santiago Goodman, confirmó que han "decretado otra semana más de paro" a la espera de la reunión que mantendrán mañana con el gobierno "para destrabar la situación", con lo cual la medida se extiende por 17 semanas consecutivas.



La extensión del paro a partir de las cero hora de este lunes tiene ahora un nuevo componente que son los descuentos masivos que se realizaron a los docentes que "hicieron paro y los que no, porque se hicieron descuentos por oficinas, sin reparar ni siquiera en las licencias médicas".



Goodman puso como ejemplo su propia situación al indicar que "yo como empleado del Estado tengo un sueldo de 71.000 pesos y ayer cobré con el primer rango, porque tenía solo 1.000 pesos acreditados en la cuenta sueldo".



"Lo que me pasó a mí le pasó al 85% de los docentes y ni hablar de los que tenemos licencias gremiales a quienes nos descontaron en un 95% tanto a nosotros en la Atech, como a Sitraed y otras organizaciones hermanas" enumeró Goodman.



La provincia del Chubut viene pagando desde mediados de año a sus empleados públicos en cuatro rangos en base al nivel de remuneración y comenzó este viernes acreditando a quienes cobran menos de 40.000 pesos y si bien en esa escala no está el grueso de los docentes, pasaron a estarlo por los descuentos practicados.



Goodman, en diálogo con Télam, reconoció que tienen expectativas por la reunión a la que fueron convocados para mañana a fin de destrabar la situación, aunque eso dependerá de que "retrotraigan los descuentos que se aplicaron, nos digan cómo van a pagar la cláusula gatillo y otros aspectos que hacen a nuestro reclamo".



"Si existe el compromiso y se llega a un entendimiento el martes o miércoles volveríamos a las aulas, pero eso no depende de nosotros" aclaró.



El gremialista reconoció que "existieron contactos" de Sonia Alesso, secretaria general de la Ctera y el propio Roberto Baradel (Suteba) con funcionarios provinciales.



"Sé que tanto Sonia como Robi hablaron con actores del gobierno provincial intentando destrabar esta situación" que tuvo un pico de tensión la semana pasada cuando detuvieron al propio Goodman durante una manifestación que desencadenó un paro nacional el viernes.



El gobernador Mariano Arcioni no solo comienza la semana con un activo frente gremial sino con una crisis en su gabinete porque tras los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes del gremio docente en plena calle, renunciaron el ministro Coordinador de gabinete, Federico Massoni y al ministro de Educación, Paulo Casutti, quienes apenas estuvieron en el cargo cuatro y dos meses, respectivamente.



A esto se sumó una polémica porque el gobierno anunció oficialmente que asumirá como ministro de Educación el actual secretario de Trabajo, Andrés Meiszner, aunque los medios locales aseguran que el abogado laboralista, oriundo de la ciudad bonaerense de Quilmes, no cuenta con la antigüedad de 4 años de residencia que exige la Constitución del Chubut.