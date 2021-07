El grito y pedido de libertad de los cubanos se sintió también en San Juan

La Plaza 25 de Mayo en el epicentro sanjuanino sintió el eco del acento cubano cuando más de una decena de hombres y mujeres de Cuba se manifestaron y al solo grito de "Cuba libre" se expresaron. Apoyando a la distancia a sus compatriotas en las manifestaciones que han puesto el foco mundial en la isla y adornando la tarde con carteles que rezan consignas como "Libertad para Cuba" o "Patria y vida", estudiantes y músicos residentes en la provincia se dieron cita para acompañar las masivas protestas en La Habana y otras provincias de Cuba que buscan terminar con el gobierno socialista y castrista, ejercido por el actual presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel perteneciente al Partido Comunista de Cuba (PCC).

Zenayda es licenciada en Cultura Física y llegó a San Juan gracias a su hija. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

Zenayda Oliva es cubana y hace poco mas de un año está San Juan. Su hija es artista y ella es licenciada en Cultura Física en Cuba y ocupó el cargo de Asesora Metodológica de Ciencias Médicas de Cuba. Llegó antes del cierre de fronteras a causa del Covid-19 y desde entonces vive acá.

"Hay muchos contagios y muchos muertos. No teníamos conocimiento de lo que pasaba afuera del a isla y cuando logramos acceder a algo de información vimos como el gobierno vivía a costa nuestra. No hay medicamentos y hay desabastecimiento de alimentos", cuenta a DIARIO HUARPE Zenayda mientras sostiene una bandera cubana.

La bandera cubana fue la principal protagonista de la reunión. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

Las protestas en la isla comenzaron el pasado 11 de julio. Entre sus principales razones, no solo se encuentra el colapso médico de los hospitales y el aumento de contagios de coronavirus cuyas cifras son, en palabras de los ex residentes de ese país, poco confiables. La escasez de alimentos, la falta de medicamentos y la opresión autoritaria denunciada por los cubanos en la isla fueron detonante para que las manifestaciones dieran la vuelta al mundo. Hasta el momento, la isla contabiliza con casi 225.000 casos de Covid-19 y 1.570 decesos a causa del virus.

Ángel Maldonado no tiene miedo. Es cubano y vive en San Juan hace cuatro años. Estudia y trabaja en la provincia y tiene bien claro el porqué de su estadía aquí: libertad. "Salí en un avión buscando libertad. Cuba es una dictadura donde no se tiene comer, no tiene medicamentos, no se respetan los derechos humanos y al gente vive con miedo. No se puede defender la violencia si no la has vivido", dice Ángel a DIARIO HUARPE. Minutos antes saltaba al canto de "Canel asesino".

Con carteles y badneras cubanas por doquier, los residentes en San Juan gritaron a viva voz consignas como "abajo el régimen" y "Muerte a Canel". Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

El domingo pasado, trascendió que el gobierno de Cuba cortó las comunicaciones y la conexión a internet por celular es posible recién desde el 2018 en ese país aunque con restricciones. La única forma en que los cubanos pueden comunicarse es a través de una red VPN (Red Privada Virtual) abierta por el gobierno de Estados Unidos para los exiliados y habitantes allí. "El pueblo cubano tiene miedo dentro y fuera de Cuba. No podemos enviar nada por las cosas que enviamos se pierden. La necesidad es tanta que se pierden las cosas en la aduana o llegan incompletas", dice Maldonado, quien hizo una nueva vida y familia en San Juan.

Según informaron medios nacionales e internacionales, las protestas ya registraron un muerto el pasado 13 de julio, un hombre de 36 años, y ya hay varios heridos y detenidos. En los días que se desarrollan los "disturbios", como llama a la manifestación la Agencia Cubana de Noticias, el gobierno sacó a las calles los llamados "Boinas Negras", las fuerzas anti motines cubanas conocidas por ser "despiadadas", en palabras de los cubanos, y por infiltrarse en las manifestaciones.

Músicos, estudiantes y profesionales son los cubanos que actualmente viven y trabajan en la provincia. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

"El pueblo cubano ya no tiene mas miedo, lo vi el domingo pasado. Llamar a Cuba es carisimo y lo intento todos los días. Mi madre se está muriendo en un hospital de Cuba y no tienen medicamentos. Es muy fuerte para mi y eso me incitó a estar acá. Cuba tiene que abrirse y cambiar su política", dice Leandro (pidió reserva de su apellido) mientras sostiene un cartel que dice "Libertad y abajo el comunismo". Tiene 31 años y llegó a San Juan hace cuatro años y dos meses para hacer un doctorado en Ingeniería.

Actualmente, las protestas siguen desarrollándose en aquel país y los cubanos en diversas partes del mundo ocupan las calles para gritar a viva voz por el fin de lo que ellos llaman el "régimen" mientras su compatriotas se enfrentan en las calles cubanas a las fuerzas de seguridad. Cientos de cubanos ya han hecho un llamado a la comunidad internacional en busca de apoyo para lograr el cometido de cambiar el sistema de gobierno en el país y la Plaza 25 de Mayo, fue uno de esos escenarios.

Algunos asistentes llegaron con sus familias. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HAURPE

"Mi sueño es volver y morir en mi Cuba, y verla libre. Me duele mi gente, me duele mi Cuba y no se si algún día pueda verla libre. Pero de algo estoy segura, es que la gente salió a la calle solo con sus brazos, hambre y sueños de libertad", dice Rosa María Rodriguez, de 60 años, que hace 26 vive en San Juan con su familia y resumió en una frase, tal vez, el sueño de cientos de cubanos en su país y el mundo.