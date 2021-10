El hijo de Sebastian Estevanez llevará el nombre del sanjuanino más famoso

El actor Sebastián Estevanez y su esposa, Ivana Saccani, serán padres por cuarta vez y el galán ya confirmó cuál será el nombre de su hijo. El niño se llamará Faustino y, según él mismo contó, será en homenaje al prócer sanjuanino que llegó a ser presidente de la Nación.

En diálogo con Germán Paoloski en el programa No es tan tarde -por la pantalla de Telefe, el actor quien ya es padre de Francesca, Benicio y Valentino, contó que su niño se llamará Faustino y hasta dijo que el resto de la familia ya se refiere al pequeño con ese nombre.

El actor recordó los nombres de sus hijos y de inmediato, aprovechó la ocasión para generar suspenso y detalló que el bebé se llamará como un expresidente argentino. “Y Faustino, como Sarmiento”.

Ante la pregunta de si estaba seguro de que su hijo se iba a llamar así el artista aseguró que él no tiene dudas y ante la pregunta de por qué eligieron este nombre, Estebanez explicó “yo era un burro así que dije ‘le voy a poner ese nombre’”, explicó el actor haciendo referencia a que el sanjuanino fue uno de los precursores de la educación pública en la Argentina.

Luego agregó: “si Dios quiere, Faustino nace en las primeras semanas de diciembre. Igual, yo creo que va a nacer antes. Ivana también lo cree”.

Si bien Estebanez dijo entre risas que él era un burro en la escuela, en realidad no explicó los verdaderos motivos por los que tenía dificultades en la escuela. Es que el mismo actor en 2018 contó que él tiene dislexia.

En su momento Estevanez explicó que el pediatra de sus hijos y titular de la entidad Dislexia y Familia, le explicó cuáles eran los indicadores de dislexia y le pidió ayuda para protagonizar una campaña que ayude a la detección temprana. “Se me llenaron los ojos de lágrimas al escucharlo, me estaba diciendo todo lo que había vivido durante mi infancia”, recordó el actor.

Cuando escuchó las características de esta condición, “me emocioné y le pedí a Gustavo Abichacra –el pediatra– hacerme un test”, el estudio dio resultado positivo.

“Me sirvió por mis hijos, ya que es hereditario”, explicó Estevanez y agregó que “a Francesca, la mayor, se lo detectaron. Lo que es buenísimo es que lo agarramos a tiempo”, completó.

Antes de terminar este hombre que por su trabajo estudió miles de libretos, contó que aún en la actualidad tiene dificultad para leer y que reconoció que le avergüenza leer en público.

Momento difícil

Durante la entrevista con Paoloski el actor contó cómo fueron los meses de recuperación tras el accidente casero que sufrió hace seis meses. El artista relató que estaba tratando de encender unos leños en su estufa, le echó alcohol para ayudar a la combustión, pero esto generó una gran explosión que le dejó quemaduras en manos y el rostro.

“Por suerte mi familia estaba arriba, cuando escucharon porque fue como una bomba, bajaron. Me fui al baño y me empecé a poner crema en la cara. Se empezaba a incendiar el living y ellos agarraron una manguera para pararlo. Cuando me vieron casi se desmayan, era un monstruo”.

Después de la impresión inicial vinieron meses de tratamiento en casa para no ir a un hospital en plena pandemia. Tuvo que tomar antibióticos y analgésicos por mucho tiempo. Luego vino el proceso de la rehabilitación.