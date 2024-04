La desgarradora historia del playero asesinado por un sicario en Rosario tuvo un nuevo episodio este mismo domingo. Hoy se conoció el festejo de cumpleaños del hijo de la víctima del sangriento hecho.

En la localidad santafesina, Jimena López, pareja de Bruno Bussanich, publicó a través de su perfil en X la foto que conmocionó a todos sus familiares y amigos. “Seguimos siendo tres”, aseguró la joven atormentada por el asesinato que dejó en shock a todo el país.

El recuerdo de la novia del playero asesinado en Rosario

“Hace un año, nosotros juntos. Hoy lo festejamos de otra manera, pero seguimos siendo nosotros 3, por siempre”, escribió en un principio López en recuerdo a quien conquistó su corazón y llenó de amor a su familia.

La publicación fue acompañada de dos fotos, una con Bussanich cuando cumplió dos años Valentino, y otra de la celebración de hoy, sin el hombre asesinado en la estación de servicio. En el cierre de su posteo, Jimena sumó: “Feliz cumpleaños, mi bebe, te amamos”.

La furia Jimena por el asesinato de Bussanich, el playero asesinado en Rosario

Anteriormente, la joven lanzó toda su furia contra el narcotráfico y los hechos violentos en la histórica ciudad santafesina. “No puedo creer que la vida de Bruno haya válido nada más que $400 mil”, expresó tras darse a conocer el valor del delito, según el homicida menor de edad (15).

“Dios mío, no tengo palabras”, remarcó Jimena ante el desgarrador suceso que le quitó la vida a su novio y sumó: “Es inaceptable que la vida de Bruno haya sido arrebatada por alguien que aún no alcanza la mayoría de edad”. “Aunque el responsable sea menor, eso no disminuye la gravedad del crimen. Si puede matar, puede asumir las consecuencias de sus actos”, explicó la mamá de Valentino”.