El Hirak anuncia una marcha histórica este viernes contra las presidenciales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Hirak (Movimiento de protestas) llamó a una movilización masiva mañana en rechazo a la celebración de las elecciones presidenciales argelinas previstas para el 12 de diciembre bajo el auspicio del actual Gobierno interino.



Los llamamientos a esta marcha nacional "histórica", que coincidirá con el día que se conmemora el 65to. aniversario del comienzo de la guerra de independencia, se multiplicaron en las redes sociales durante las últimas horas para reclamar la salida de las figuras del antiguo régimen del renunciante presidente Abdelaziz Bouteflika así como la liberación de un centenar de presos de opinión.



Entre ellos destaca Lajdar Buregaa, veterano de la guerra de independencia contra la ocupación francesa (1954-1962), en prisión provisional desde el pasado mes de junio acusado de "injurias a la autoridad" y de "socavar la moral del Ejército".



"Teníamos la esperanza de que sería liberado antes del 1 de noviembre, porque su presencia era simbólica este día, pero la justicia decidió prolongar su encarcelamiento", lamentó su hijo Mohamed Buregaa en declaraciones a la agencia de noticias EFE.



Bajo el eslogan "Cita en Argel el 1 de noviembre", se espera que este trigésimo séptimo viernes consecutivo de protestas sea una de las más multitudinarias desde que comenzaran el pasado mes de febrero contra de la decisión de Bouteflika de optar a un quinto mandato pese a estar gravemente enfermo.



Numerosos manifestantes de otras regiones se desplazaron a Argel en estos últimos días para evitar los controles policiales del viernes que impiden el acceso a aquellos ciudadanos que no residen en la capital.



Esta mañana, el jefe del Ejército y nuevo hombre fuerte del país, Ahmed Gaid Salah, defendió el mantenimiento del calendario electoral para sacar al país de una "fase sensible", marcada por nueve meses de protestas populares en todo el país.



Esta es la primera vez que el general se pronuncia sobre las elecciones desde que fueran anunciadas el pasado mes de septiembre para reemplazar al presidente Bouteflika, forzado a dimitir en abril.



Previstas inicialmente en el mes de julio, fueron anuladas por falta de candidatos "serios" y fijadas de nuevo el 12 de diciembre pese a la oposición del Hirak que rechaza unos sufragios organizados bajo el auspicio de figuras del antiguo régimen.



Un total de 22 candidatos se registraron oficialmente en la carrera presidencial, entre ellos, dos ex primeros ministros del dimitido mandatario: Ali Benflis, de 75 años y su principal adversario en 2004 y 2014, y Abdelmadjid Tebboune, de 72 años y que tan solo ocupó el puesto durante tres meses en 2017.



Tras concluir este sábado el plazo legal de registro, la ANIE dispone de siete días para validar la lista provisional de candidaturas que deberá ser ratificada por el Consejo Constitucional.



Según la nueva ley electoral, los candidatos deben tener la nacionalidad argelina por nacimiento, disponer de un diploma universitario o su equivalente y reunir un mínimo de 50.000 firmas de electores en al menos 25 de las 48 wilayas (provincias) del país.



El régimen argelino incrementó de forma paulatina su represión contra las protestas, a través de la intimidación y un goteo incesante de detenciones de periodistas, activistas, políticos, empresarios y otros ciudadanos.