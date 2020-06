El hombre perdido en Iglesia dejó su celular y la billetera: no descartan desaparición forzada

Pasaron 8 días y no hay rastros de Rubén Darío Quiroga, un sanjuanino de 50 años que vive en Rodeo, departamento Iglesia. Allá no tenía familia, sino que vivía solo en una casa de la villa, pero todos lo conocían porque era albañil y hacía algunos arreglos particulares. Hasta el momento no hay pistas que orienten la investigación, solamente dos: la billetera y el celular que el hombre dejó.

“Llama la atención que haya dejado esos elementos en su casa. Esto nos da indicio de que él no se quiso ir del lugar. Era una persona que se movía habitualmente por Rodeo”, dijo a DIARIO HUARPE Hugo Quiroga, juez de Paz de Iglesia.

Quiroga señaló que esa arista les abre el abanico judicial para investigar no tan solo una desaparición voluntaria, sino también un desencadenante forzado, es decir, que el hombre puede haber sido obligado a irse o que puedan haber participado algún tercero.

“Estamos analizando distintas hipótesis, todos los días uno se encuentra con una versión distinta de las cosas, eso también pasa por el folclore de un pueblo chico”, agregó el juez.

La Justicia comenzó a investigar la desaparición con una denuncia que llegó a la Comisaría de Iglesia y fue realizada por un grupo de amigos que notó la ausencia de Quiroga. A pocas las horas comenzó la búsqueda que movilizó a más de 70 personas del Geras, División de Canes, Náutica y los efectivos de Jáchal e Iglesia, pero a 4 días no encontraron absolutamente ningún rastro.

“Uno de los perros de canes encontró una huella, pero se difuminó a la altura del Dique Cuesta del Viento. Por eso intensificaron los trabajos en la zona del lago y perilago”, comentó el juez.

Por las bajas temperaturas que se dan en esta época del año en aquel departamento la búsqueda queda limitada a los horarios de sol. Apenas amanece hasta las primeras horas de la tarde. Este miércoles tenían previsto ingresar con buzos tácticos al Dique Cuesta del Viento, pero las condiciones climáticas y el agua congelada impidieron el trabajo de los rescatistas.

Si bien intensificaron la búsqueda en el agua, también hicieron volar drones y el helicóptero de la provincia para ver desde arriba si había algún indicio que los llevara hasta Rubén. Esto se realizó en la zona de La Cañada, que según desde la Comisaría 22ª dieron por finalizado el rastrillaje en ese lugar, el comisario pidió volver porque tenía dudas con algunos terraplenes.

DECLARACIÓN

El comisario de la seccional 22ª, José Luis Cuenca, dijo que el martes se presentó una persona y dijo que vieron a Rubén el día miércoles 27 que andaba por calle Santo Domingo en cercanía de la comisaría. Eso, a prima facie, cambia el día de desaparición de Quiroga: “Se lo ha visto caminando en una actitud normal y en bicicleta”, declaró el testigo en la sede policial.

EL ROL DE LA FAMILIA

Rubén tiene una hija que vive en Capital. El secretario de Seguridad Carlos Munisaga confirmó a este medio que se empezó a entrevistar al círculo íntimo para que aporte datos sobre las características del hombre y los últimos contactos que tuvieron con Quiroga.

El sobrino de Rubén, Jorge Quiroga, le contó a DIARIO HUARPE que creen que su tío es separado y vive en un terreno que tiene la familia en Rodeo, pero se hizo su departamento aparte: "Rubén siempre le llama a su hija, ella nos dijo que el 21 de mayo habló con él por última vez y no tuvo más noticias", concluyó.