El inglés Wayne Rooney nuevo jugador y asistente del Derby County

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

El histórico delantero Wayne Rooney firmó un contrato con el Derby County hasta junio de 2021, como futbolista y asistente del DT holandés Phillip Cocu, y quedó habilitado para debutar mañana en la segunda división del fútbol inglés.



Rooney, de 34 años, histórico goleador del Manchester United (253 goles en 559 partidos oficiales) y de la selección inglesa con la que convirtió 53 goles en 120 partidos disputados, debutará este jueves en la categoría de ascenso ante el Barnsley en el Pride Park, estadio del Derby con capacidad para 34 mil espectadores.



Tras desvincularse del D.C. United, franquicia de la MLS estadounidense, el delantero vuelve al fútbol inglés, y en una doble función de jugador y ayudante del entrenador, el Phillip Cocu, ex futbolista de Barcelona.



"Tengo un contrato de 18 meses. Después podría continuar, quién sabe, dependerá de mi cuerpo. Hoy me siento bien. Tuve la suerte de no haber tenido lesiones musculares graves en mi carrera", puntualizó Rooney en declaraciones a Sky Sports.



El delantero inglés, con los "Diablos Rojos" del Manchester ganó cinco veces la Premier League, una la FA Cup, la Champions League, la Europa League y el Mundial de Clubs, sumado a tres Copa de la Liga y en cuatro oportunidades la Community Shield.