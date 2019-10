El intendente de Bahía Blanca dijo que "estamos confiados y optimistas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, quien busca la reelección por Juntos por el Cambio, confió hoy en su triunfo el próximo domingo por "la devolución de la gente y los mensajes en los barrios" que recibió en la campaña.



"Estamos muy confiados y lo que recibimos como devolución en la calle y mensajes en los barrios nos hace ser optimistas en que se mantendrá el voto de agosto" logrado en las PASO por su gestión.



"Hemos hecho una campaña fuerte para impulsar a los que no fueron a votar, que son 4 o 5 puntos respecto de los promedios históricos", agregó en referencia a las PASO.



El jefe comunal expresó también a Radio La Brújula que "estamos confiados por lo que recibimos y la gente ve lo que se hizo en la gestión".



También hizo referencia a la gobernadora María Eugenia Vidal, al expresar que a Bahía Blanca "no le fue nada mal con la gobernadora que vino 14 veces en visita oficial, sino que cambió la impronta de un gobernador que no hizo nada y que prometió cosas como Daniel Scioli".



En ese sentido puso como ejemplo la reciente inaugurada planta depuradora de ABSA y dijo que "en la gestión de Vidal no solamente se aprobó, se diseñó, se planificó, se licitó, se terminó y se inauguró".



El resultado de las PASO en Bahía Blanca determinaron que Héctor Gay superó con 44,65 % (74.124 votos) a Federico Susbielles, del Frente de Todos, quien obtuvo 41,94% (69.631 votos).