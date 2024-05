Con la fecha de elecciones ya definida para el 11 de agosto, y refrendada por el Congreso, el Partido Justicialista inició el proceso de renovación de autoridades y son varios los nombres los que están en danza para encabezar el próximo periodo. En este contexto es que el intendente peronista de Ullum, David Domínguez, pidió por dirigentes del interior de San Juan para que lidere el partido en el próximo periodo.

David Domínguez afirmó que “la renovación la pueden encarnar muchos dirigentes, no necesariamente Uñac o Gioja, y contamos con muchos dirigentes jóvenes, con experiencia”, sentenció en el Café de la Política. Además, agregó que “muchos de esos nombres son dirigentes con experiencia en gestión en departamentos del interior que ya mostraron capacidad suficiente para encarnar el desafío”, expresó en el programa que se emite de lunes a viernes de 10 a 11 por el canal 19.5 del TDA, en YouTube, en Twitch y Kick.

Lo expresado por el intendente de Ullum generó que surgieran nombres que suenan para la presidencia como el de Carlos Munisaga o Fabián Gramajo, dos dirigentes a los que calificó como muy “importantes por su trabajo político”, pero insistió en mirar al interior y en ese sentido es que destacó a Juan Carlos Quiroga Moyano, ya que cuenta con “todos los pergaminos para encarnar la renovación, pero también es cierto que depende de él y de si quiere tomar el bastón para convertirse en el próximo presidente del PJ”.

Domínguez analizó la situación actual del PJ y dijo que “nosotros entendemos que estamos en un momento de inflexión en el partido. Pasaron 20 años de conducción del PJ que a muchos les pudo haber seducido y otros tanto no, pero la realidad es que la sociedad nos colocó en el rol de opositor y esto debemos utilizarlo para trabajar pensando en volver a ser gobierno en el 2027”. También expresó que “yo soy de los peronistas que no fuimos giojistas ni uñaquistas. Fui de los formados en la JP de los ´80 que abrazó la doctrina del partido y que he respetado la conducción en esos años”.

También, el intendente de Ullum afirmó que “ahora debemos volver a las fuentes para formar dirigentes jóvenes, volver a tener una preparación desde la militancia hasta nuestros máximos dirigentes y reformular el trabajo político que veníamos haciendo para retornar al Gobierno en el próximo periodo”.

El flamante jefe comunal de Ullum y referente del Movimiento Evita, marcó su postura con la que busca que el Partido Justicialista tenga una renovación total encabezada por dirigentes del interior de la Provincia con el objetivo de retornar al Gobierno en el 2027.