El intendente saliente de 25 de Mayo y diputado provincial electo, Juan Carlos Quiroga Moyano, pasó por el Café de la Política Express y habló sobre la elección de autoridades que habrá en el Partido Justicialista (PJ) en marzo del 2024. En este marco, dijo que Sergio Uñac, gobernador de San Juan que dejará sus funciones el próximo 10 de diciembre, será el presidente justicialista “hasta marzo” y que después se verá qué es lo que decide la militancia. Si bien no se postuló explícitamente para el puesto partidario, manifestó que en la política se compite sí o sí y, además, propuso a aquellos dirigentes de nombres importantes que no tendrán un cargo durante estos cuatro años. Ejemplo, Fabián Gramajo, Cristian Andino, Emilio Baistrocchi, entre otros.

Por decisión misma de Uñac y en consenso con el resto de los políticos justicialistas, Quiroga Moyano será el presidente del Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados en el período 2023-2027. Esto, lógicamente, lo pone en un lugar de poder dentro del PJ. Tal como se venía nombrando internamente, hay un posicionamiento del dirigente para las próximas elecciones. En este contexto, el dirigente puso en duda la continuidad del actual gobernador como presidente del partido.

“Va a ser nuestro dirigente político hasta marzo y después vemos. Va a ser nuestro conductor hasta marzo. No sé si tiene que seguir. Habría que preguntarle a él y después al militante, hay que preguntarle al militante qué quiere. Basta de ir a contracorriente de lo que la gente quiere”, dijo el diputado electo.

Si bien no se anotó explícitamente para ser dirigir el PJ en los próximos años, Quiroga Moyano hizo una reflexión: “Mi función hoy es cumplir con la responsabilidad de mantener el bloque unido, de conversar con otros dirigentes y sacar leyes. Nunca voy a decir que no me anoto, porque el que hace política, ¿para qué lo hace si no se anota?”.

Con la puerta abierta a una posible candidatura partidaria, no dejó de nombrar a aquellos dirigentes que, por competir en las elecciones a gobernador del pasado 2 de julio, se quedaron sin ningún cargo en este período. Es el caso, por ejemplo, de Fabián Gramajo y Cristian Andino, ambos excandidatos a vicegobernadores de San Juan. Otro caso es el de Emilio Baistrocchi, que perdió la intendencia en Capital ante Susana Laciar.

“San Juan tiene muy buenas oportunidades, hay muchos dirigentes con mucha experiencia. Hablo por dirigentes que tal vez no tienen cargos en estos dos años. Hay nombres importantes que pueden aprovechar el Justicialismo para convertirnos en una opción para el 2027”, expresó.

Gramajo es uno de los dirigentes que empezó a abrir una línea por fuera de la grieta José Luis Gioja- Uñac. Con el “San Juan Te Quiero”, busca convertirse en una alternativa para los justicialistas.

Lo cierto es que, tanto Quiroga Moyano como muchos dirigentes justicialistas adhieren a la idea de que el próximo líder del PJ tiene que ser alguien que “renueve los aires” y no esté ni de un lado ni del otro.

