El Intercambio comercial de 2019 cerró con un superávit de US$ 15.990 millones, informó el Indec

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intercambio comercial durante 2019 dejó un superávit de US$ 15.990 millones y revirtió el déficit de US$ 3.701 millones registrado en 2018, debido a la fuerte retracción de las importaciones, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Durante el año pasado la facturación por exportaciones sumó US$ 65.115 millones, con un crecimiento interanual del 5,4%, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 49.125 millones, con una merma de 25% frente a 2018.



Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre el intercambio dejara un saldo positivo de US$ 2.241 millones, un 57% más que la ganancia obtenida en el último mes de 2018.



Como en los meses anteriores, este resultado se debió al menor nivel de importaciones, 20% interanual para alcanzar los US$ 3.133 millones, contra exportaciones que solo subieron el 0,7% , para ascender a US$ 5.374 millones.



Si durante el año pasado se hubiesen registrado los mismos precios que en 2018, el saldo comercial habría tenido un superávit de US$ 17.372 millones. Bajo este supuesto el país tuvo una pérdida en los términos del intercambio de US$ 469 millones debido a que la variación negativa del índice de precios de las exportaciones (-6 %) superó a la caída de los precios de las importaciones (5,4%).