El irlandés Brendan Gleeson será Donald Trump en una miniserie

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El actor irlandés Brendan Gleeson personificará al actual presidente de Estados Unidos, el magnate de los bienes raíces Donald Trump, en una miniserie que los estudios CBS preparan basada en las memorias del ex director del FBI James Comey. El doble ganador del Emmy de la Academia de la Televisión estadounidense Jeff Daniels (“The Newsroom”, “Tonto y retonto”) será el encargado de interpretar a Comey, quien fue nombrado por Barack Obama en la dirección del organismo de inteligencia en 2013, y despedido por Trump poco después de acceder a la presidencia. "Es difícil imaginar un desafío actoral tan grande como el de interpretar a Donald Trump. Tiene que tener presencia y un tipo singular de dinamismo. También hay que tener el valor y la voluntad de entender su psicología de adentro hacia afuera", declaró el guionista del proyecto, Billy Ray, mediante un comunicado de prensa. "Además, debe haber talento y don de la observación. No hay muchos actores capaces de ello. Brendan lo hace, estoy muy emocionado con su fichaje", completó Ray sobre el actor "Escondidos en Brujas" (2008) y "Pandillas de Nueva York" (2002). Compuesta de cuatro episodios y basada en el libro de Comey de 2018 “A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership”, la miniserie comenzará a rodarse en noviembre, informó la agencia de noticias DPA. El libro comparte las experiencias de Comey en dos décadas de trabajo para el gobierno estadounidense (al haber sido antes fiscal federal del distrito sur de Nueva York y después fiscal general adjunto de los Estados Unidos), y propone explorar cómo puede impulsarse un liderazgo ético que conduzca a decisiones acertadas. En su carrera, Comey ha tratado varios casos de alto perfil, desde perseguir a la mafia, ayudar a cambiar las políticas de la administración Bush sobre tortura y vigilancia electrónica, como también investigar el caso de la presentadora televisiva Martha Stewart y el caso de los e-mails de Hillary Clinton. Su rol en la investigación de los presuntos lazos entre la campaña presidencial de Trump y Rusia generaron una presión sobre el mandatario asumido en 2017 y le costaron a Comey su trabajo. El título de sus memorias, “A Higher Loyalty”, hace referencia al deseo del líder republicano de que el ex director le ofreciera una promesa de lealtad.