El jefe de Gabinete de Vidal y la mano derecha de Kicillof se reúnen por la transición

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, se reunirá mañana con Carlos Bianco, el dirigente de mayor confianza del gobernador electo, Axel Kicillof, para comenzar a delinear la transición de gobierno.



Fuentes de ambos espacios confirmaron a Télam que en ese encuentro, previsto a las 15 en la ciudad de Buenos Aires, los referentes políticos empezarán a trabajar una agenda por áreas y coordinarán las fechas en que cada equipo técnico de Kicillof se reunirá con los miembros de los distintos ministerios.



"Todo el gabinete está a disposición de la información y los datos que el nuevo gobierno requiera", precisaron desde el Poder Ejecutivo.



Para coordinar el traspaso, el gobernador electo designó a cuatro colaboradores: Bianco, que es su mano derecha y el dueño del Renault Clío con el que hizo todos los recorridos de campaña; el ex secretario de Comercio Interior Augusto Costa; la ex jefa de Gabinete del Ministerio de Economía Agustina Vila y el rector de la Universidad de José C. Paz, Federico Thea.



Por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal dispuso que coordinen la transición Salvai; el ministro de Economía Damián Bonari, y el subsecretario de Coordinación de la Gestión Emmanuel Ferrario, quien se encarga de llevar el "día a día" del control de la acción de gobierno.