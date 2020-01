El jefe de la Policía de Santa Fe dijo que llegarán a la provincia 3000 agentes de fuerzas federales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe de la Policía de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, aseguró que el gobierno nacional tiene previsto enviar en los próximos días unos 3.000 agentes de fuerzas federales para colaborar con la lucha contra el delito, en especial en la ciudad de Rosario, donde ya se registraron 16 crímenes en lo que va del año, muchos de los cuales están vinculados al narcotráfico.



Sin embargo, fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación aseguraron a Télam que aún no está oficializado el desembarco de los efectivos de las distintas fuerzas, pero confirmaron que se está avanzando en la creación de un Comando Conjunto de fuerzas provinciales y federales para destinar recursos en la ciudad de Rosario.



La ministra de Seguridad Sabina Frederic mantuvo comunicaciones telefónicas con su par de Santa Fe, Marcelo Saín, para avanzar en ese acuerdo y para redistribuir los efectivos "según las necesidades", dijeron las fuentes.



Además, ya hubo varios encuentros entre funcionarios nacionales y locales para la implementación del convenio, explicaron.



Por su parte, fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe aseguraron a Télam que esta tarde se realizará una reunión en la que estarán presentes el gobernador Omar Perotti, Saín y distintos intendentes para organizar una mesa de coordinación de seguridad local.



Luego, cerca de las 17, está previsto un encuentro entre las autoridades nacionales de Gendarmería con el Secretario de Seguridad local, Germán Montenegro, para definir detalles sobre el posible desembarco de los efectivos a Rosario.



"Les hemos pedido apoyo y hemos presentado un plan que acordaremos de manera conjunta. Creo que esta semana comenzará el despliegue. Se han comprometido a destinar 3.000 efectivos entre las cuatro fuerzas federales, que son la Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria", dijo Sarnaglia en las últimas horas a radio Aire de Santa Fe.



"No necesito a Prefectura haciendo controles en la costanera. Tenemos un plan para las zonas más importantes, más calientes de los delitos federales, en las que necesitamos que actúen ellos", añadió el jefe policial.



En ese sentido, el secretario provincial de Gestión Social de Seguridad, Jorge Lagna, también precisó que la mayoría de los efectivos federales que llegarán a la provincia "se instarán en la ciudad de Rosario".



Además, el funcionario adelantó, "que en los próximos días la provincia incorporará cerca de 500 nuevos policías que se graduaron el año pasado".



En declaraciones a Radio2-Rosario, Lagna consideró que Rosario será reforzada con la mayor cantidad de efectivos debido a "que en otras localidades santafesinas el delito no ha crecido tanto".