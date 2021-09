El Jockey Club se prepara el Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento este sábado

Se viene un momento muy importante para los amantes de las carreras de caballos, nada más y nada menos se viene este sábado el Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento, la carrera que todos los "burreros" esperan año a año el 11 de septiembre. Se celebra ese día en homenaje a la figura del Maestro de América. La última edición se corrió en el 2020 pero no fue en esa fecha, ya que debido a la pandemia se disputó el 11 de octubre.

En esta oportunidad se correrá la 68ª edición del clásico Domingo Faustino Sarmiento, el cual se llevará a cabo en el habitual Hipódromo de Rivadavia conocido como el Jockey Club el cual tendrá una particularidad: la fiesta volverá a tener público teniendo en cuenta que en la edición del año pasado no pudo ingresar el público.

La agenda del sábado cuenta con 12 carreras, de las cuales 8 carreras serán de más de 1000 metros y las 4 restantes serán cuadreras, pero además, una carrera extra que servirá de presentación para chicos de la escuelita de Jockey que enseña un reconocido ex Jockey de San Juan como Roberto Torres.

Pero la más importante se disputará en los 2.200 metros de extensión de la pista rivadaviense obre las 17.00, tendrá a 15 caballos que dejarán todo para intentar quedarse con la gloria, de los cuales 5 serán de la provincia de Mendoza y el resto de San Juan: Pindariano, Costanzo, El Libertador, Elmaestrodelarte, Atlas Again, Pulpinello, Nunca digas Never, More Easy, Gift of Virtue, Vio Veses, Alowet, Monte Pilciano, Ginocchiod´Oro, Weending Dubai y Darht Vader.

La jornada del sábado 11 de septiembre comenzará bien tempranito para que la gente que asista (2000 personas) empiecen a palpitar lo que sucederá con cada una de las carreras. La primera en ponerse en competencia será a las 9 de la mañana con una cuadrera. Y la última carrera será allá por las 18.30 con una carrera concertada.

El precio de las entradas tendrá un valor de 700 pesos para los varones y 300 pesos para las damas y todos deben llevar el carnet de vacunación.