El juez Flores no descarta renunciar para esquivar el Jury en su contra

Jaqueado por un pedido de destitución en su contra y luego de fracasar en el intento por suspender el proceso, el juez Pablo Flores podría cortar camino y dar un paso al costado. Su abogado defensor le dijo a DIARIO HUARPE que “no está descartada la posibilidad de que renuncie, lo va a evaluar de acuerdo a cómo esté su salud”. El magistrado está acusado de entregarle irregularmente a un comisario una camioneta secuestrada en un operativo y de negarse a investigar al mismo efectivo policial en otro expediente penal y el lunes se espera que el Jurado de Enjuiciamiento defina la fecha para el debate oral y público que podría terminar con su remoción.

Flores está en la mira por una serie de presuntas anomalías cometidas en el ejercicio de su cargo de titular del Juzgado de Instrucción N°2. Los hechos que le endilgan forman parte de una causa penal en su contra por incumplimiento de los deberes de funcionario público y para poder indagarlo, el juez interno Juan Pablo Ortega lo denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento para que se destituido y pierda sus fueros.

Después de ser acusado formalmente por el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, Flores intentó frenar el proceso en su contra. Presentó un pedido de suspensión, aduciendo que tiene problemas psíquicos y cardiológicos que le impiden comparecer, pero el Jurado de Enjuiciamiento se lo rechazó porque no hace falta que ensaye la defensa en forma personal, ya que puede designar un abogado que haga las veces de apoderado.

El juez tenía tiempo hasta este miércoles para contestar la acusación de Quattropani y si bien lo hizo (ver Defensa y contraataque), su abogado patrocinante, Iván Román Martín, ratificó la versión que desde hace algunos días circula con fuerza en los pasillos de Tribunales. El profesional dejó abierta la alternativa de que su cliente presente la renuncia, con lo que le escaparía al proceso de destitución.

Según Martín, “Flores no está bien de salud, está siendo atendido por un psicólogo, un psiquiatra y un cardiólogo y llegado el caso va a analizar qué hacer”. Consultado acerca de cuáles son las opciones, aseguró que “él quiere ejercer su derecho de defensa, pero no está descartada la posibilidad de que renuncie, lo va a evaluar de acuerdo a cómo esté de salud”.

El abogado señaló que “todo depende de si puede soportar el estrés de las audiencias” del juicio oral y público en su contra. E insistió en que “la renuncia no es algo que se pueda descartar”.

Flores esquivaría el desgaste y la exposición de un juicio oral si se va por iniciativa propia, aunque eso lo dejaría sin fueros y en condiciones de ser indagado y procesado en la causa penal que hay en trámite en su contra. La otra consecuencia de dimitir es que no perdería la posibilidad de jubilarse con el 82% móvil (los que son destituidos se quedan sin ese derecho) y sólo tendría que pagar los 3 o 4 años de aportes que le faltan.

La cosa podría empezar a definirse el lunes, porque el juez tendría la certeza de cuándo debería sentarse en el banquillo de los acusados.. Ese día está previsto que se reúnan los miembros del Jurado de Enjuiciamiento para tomar conocimiento formal del descargo de Flores y fijar la fecha de inicio del juicio oral que determinaría si es destituido o no.

La situación del magistrado se agravó a fines del mes pasado, cuando Quattropani se hizo eco de la denuncia de Ortega y lo acusó de concederle ilegalmente en mayo de 2019 una camioneta Toyota Hilux al comisario Gustavo Padilla, por entonces jefe del depósito judicial, el que luego se comprobó que la usaba para cuestiones personales.

El vehículo fue secuestrado en un operativo policial y el jefe de los fiscales sostiene que Flores violó la ley al entregarla, porque la Corte de Justicia es la única facultada a hacerlo. Por otra parte, asegura que, en todo caso, el juez debió entregado el rodado a una institución y no a un tercero que no está al frente de la misma y que de la documentación que consta en la causa penal, surge que estaba al tanto de que Padilla le daba un uso personal.

La acusación de Quattropani no queda ahí. Dice que Flores sabía que la documentación de la Toyota era apócrifa y que, a pesar de ser un delito federal, no se declaró incompetente y siguió entendiendo en la causa. Por otra parte, afirma que en otra causa judicial en la que está involucrado Padilla no tomó ninguna medida para investigarlo.

Defensa y contraataque

En el escrito que presentó este miércoles, Pablo Flores no negó los hechos que le imputan. Lo que sí, remarcó que no hubo mala fe de su parte y atribuyó todo a los “errores” que puede cometer cualquier magistrado. Además, advirtió que frente a cualquier equivocación, existe la segunda instancia para corregir la situación.

El magistrado aprovechó el descargo y salió con los tapones de punta. Acusó a Ortega de ocultar presentaciones que hizo él mismo hizo para defenderse en la causa penal, sobre Quattropani dijo que se mete en cuestiones privativas de los jueces y que el único objetivo que tiene es destituirlo y tildó de inaudito que el Jurado de Enjuiciamiento no haya atendido el pedido de suspensión del Jury ni los certificados médicos que adjuntó.