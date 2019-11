El juicio por lavado de activos se reanuda hoy y se espera la indagatoria a Lázaro Báez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juicio oral por la llamada "ruta del dinero K" se reanudará hoy en los tribunales federales de Retiro y se prevé que preste declaración indagatoria el detenido empresario Lázaro Báez.



El Tribunal Oral Federal 4 realiza la etapa final del juicio con la última oportunidad para hablar de los acusados, para que luego comience la etapa de alegatos, después de que en la última audiencia se escuchara al último testigo, por videoconferencia desde Suiza.



Para la jornada de hoy, y después de varias postergaciones, se prevé que finalmente declare Báez, quien permaneció en silencio desde hace casi un año de juicio por supuesto "lavado de activos".



El dueño de la empresa "Austral Construcciones" es juzgado junto a sus cuatro hijos, Martín -también detenido-, Leandro, Luciana y Melina, todos procesados por presunto "lavado de activos".



Según la acusación, el grupo empresario cometió maniobras para sacar del país sin declarar el dinero obtenido con la obra pública en Santa Cruz.



En la última audiencia un ex responsable para América Latina del banco suizo "Safra Sarasin" sostuvo que abrió cuentas por millones de dólares a nombre de sociedades vinculadas a Báez y sus hijos como beneficiarios, desde junio de 2012.



Una de esas cuentas se abrió para depositar 25 millones de dólares.



En el juicio también están acusados el financista arrepentido Leonardo Fariña, Fabián Rossi y los detenidos Jorge Chueco (ex abogado de Báez) y su ex contador Daniel Pérez Gadín.



Una vez finalizadas las indagatorias comenzará la etapa de alegatos finales, y se prevé veredicto para marzo o abril de 2020.