El "Kun" Agüero asustó a sus seguidores tras sufrir una arritmia en vivo

Susto y preocupación generó entre sus seguidores Sergio “Kun” Agüero mientras estaba en una transmisión en vivo junto a un streamer español Ibai Llanos. Según detalló él mismo, se trató de una “miniarritmia” y para llevar tranquilidad chequeó con su celular.

“No es mala. Estoy pensando que por ahí Clara es la picante, ¿sabes que sí?”, le comentaba el argentino a Ibai antes de frenar su monólogo para tomarse el pecho. “Ey Kuni, son las dos de la mañana”, le replicó su compañero mientras se daba cuenta de que algo extraño estaba sucediendo.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Al ver que el ídolo del Manchester City no contestaba ni seguía la conversación le preguntó qué pasaba. “Uff, creo que... (Chequea su celular) creo que me agarró una miniarritmia”, le confesó. En ese momento, la cara del youtuber de 28 años cambió radicalmente: “¿Ahora mismo? ¿Quieres que veamos a un médico?”.

“No, no”, le aseguró el Kun mientras se tomaba el pulso. “No, porque tengo un chip, y me va a detectar... mandaría la señal, porque capaz que es algo que pienso yo”, añadió.

En un ambiente tenso, ambos se olvidaron que estaban transmitiendo en vivo y se quedaron chequeando los datos en el celular: “Fue raro, fue raro eh”, consideró Agüero sobre lo que acababa de sentir. “Puede ser que de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé”, continuó.

“Fue raro, sentí algo raro, como fuera de circuito... mirá si me estoy muriendo”, intentó bromear en ese momento para descontracturar. “¿Cerramos el directo?”, le propuso Ibai. “Ahora cerramos, no pasa nada. Pero la gente quiere esperar...”. Segundos después el presentador español decidió cortar con la transmisión.

Publicidad

Cabe recordar que durante el Mundial de Qatar, Agüero dio detalles del chip que lleva en su cuerpo desde que se le detectó su problema cardíaco. En una transmisión en directo junto a Lionel Messi y el "Papu" Gómez, el "Kun" contaba: “Acá tengo el chip, me abrieron acá y el chip es así de grande. Podés creer que el médico me mandó un mensaje que tuve una arritmia ventricular el 8 de junio. ¿Ahora me decís? Pasaron seis meses. Empecé a mirar los chats y ese día jugué a la pelota”.