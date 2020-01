El líder Gimnasia de Comodoro Rivadavia visita a Bahía Basket

El líder de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, visitará mañana a Bahía Basket, en uno de los encuentros de la jornada.



El partido se jugará desde las 21 en el estadio Dow Center de Bahía Blanca y con transmisión de TyC Sports Play.



Gimnasia es el mejor equipo del certamen, con un récord de 10 victorias y dos derrotas, al tiempo que Bahía Basket está décimo, con cinco triunfos y seis caídas.



El conjunto de Comodoro Rivadavia se impuso el pasado 24 de noviembre ante el bahiense por 100 a 89 como local, con una gran labor del alero Sebastián Vega (26 puntos) y del base Carlos Buendía (18), en el único antecedente entre ambos.



En tanto, Boca Juniors (7-6) será local contra Estudiantes de Concordia (4-11), desde las 21, también por TyC Sports Play.



El base de Boca, Alejandro Konsztadt, habló sobre la recuperación de su lesión: "Terminé el 2019 con algo de dolor en el tendón de aquiles. Lo vengo arrastrando, me molesta un poco, pero más allá de eso estoy trabajando para sentirme mejor porque son cosas normales que pasan durante la temporada", afirmó.



Y agregó: "El equipo está funcionando bien y eso hace que esté contento, llevamos un tercio de la temporada y estoy trabajando para llegar bien al momento más importante del año".



"La clave es sostener lo que hacemos bien. Los primeros tiempos de los tres partidos del año fueron muy buenos, hay que sostener eso para seguir teniendo resultados positivos, no creo que haya que hacer grandes cambios, pero hay que tener más mejores momentos en base a una defensa agresiva y más paciencia y movilidad en ataque", cerró el ex Ciclista Juninense en una nota con el departamento de prensa del club "xeneize".