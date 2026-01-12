El look disruptivo de Zaira Nara: rayas, camuflado y animal print

En una nueva demostración de audacia, Zaira Nara captó todas las miradas el pasado 11 de enero de 2026 al elegir un atuendo que desafía las normas convencionales de la moda. La pieza central de su estilismo fue un pantalón que fusiona tres motivos distintos: rayas, print militar y animal print.

Esta mezcla, que suele generar resistencia por su potencia visual, funcionó gracias a la seguridad y naturalidad de la modelo, quien propone una estética donde la personalidad propia prevalece sobre las reglas tradicionales.

Para armonizar el conjunto y no saturar la imagen, Nara seleccionó complementos básicos que equilibraron la intensidad de las estampas. Debajo del pantalón lució una bikini de dos piezas con un guiño veraniego, mientras que en la parte superior utilizó una remera gris lisa, un tono estratégico por ser neutral y versátil.

Con el pelo suelto y sin producciones excesivas, la modelo reforzó una imagen descontracturada y auténtica, demostrando que jugar con los contrastes puede generar resultados favorecedores.

Este estilo arriesgado coincide con un momento de alta exposición para la modelo, quien también ha sido noticia por sumarse a la tendencia de vender su ropa usada junto a otras famosas como Wanda Nara.

Asimismo, en el plano personal, Zaira Nara enfrentó recientemente rumores sobre su relación con Robert Strom, a quien definió con una frase que generó repercusión mediática: "Un conocido amigo extranjero".