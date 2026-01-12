Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Tendencia

El look disruptivo de Zaira Nara: rayas, camuflado y animal print

La modelo impuso su estilo con un pantalón que fusiona camuflado, rayas y animal print en una apuesta visual arriesgada.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La modelo complementó su vestuario con una sencilla remera gris.

En una nueva demostración de audacia, Zaira Nara captó todas las miradas el pasado 11 de enero de 2026 al elegir un atuendo que desafía las normas convencionales de la moda. La pieza central de su estilismo fue un pantalón que fusiona tres motivos distintos: rayas, print militar y animal print.

Esta mezcla, que suele generar resistencia por su potencia visual, funcionó gracias a la seguridad y naturalidad de la modelo, quien propone una estética donde la personalidad propia prevalece sobre las reglas tradicionales.

Publicidad

Para armonizar el conjunto y no saturar la imagen, Nara seleccionó complementos básicos que equilibraron la intensidad de las estampas. Debajo del pantalón lució una bikini de dos piezas con un guiño veraniego, mientras que en la parte superior utilizó una remera gris lisa, un tono estratégico por ser neutral y versátil.

Con el pelo suelto y sin producciones excesivas, la modelo reforzó una imagen descontracturada y auténtica, demostrando que jugar con los contrastes puede generar resultados favorecedores.

Publicidad

Este estilo arriesgado coincide con un momento de alta exposición para la modelo, quien también ha sido noticia por sumarse a la tendencia de vender su ropa usada junto a otras famosas como Wanda Nara.

Asimismo, en el plano personal, Zaira Nara enfrentó recientemente rumores sobre su relación con Robert Strom, a quien definió con una frase que generó repercusión mediática: "Un conocido amigo extranjero".

Publicidad

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS