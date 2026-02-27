El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan se reunió este jueves en una sesión extraordinaria en la sede del Rectorado. La convocatoria principal fue la situación crítica que atraviesa el sistema universitario del país y también, en la provincia.

La dilación, la falta de cumplimiento del gobierno de Javier Milei a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria aprobada y ratificada varias veces por el Congreso, más la falta de recomposición salarial, para docentes y no docentes, fue configurando un panorama preocupante para todos los estamentos de la UNSJ.

Por lo tanto, el CS aprobó por unanimidad la declaración de emergencia salarial y presupuestaria de la institución y expresó su adhesión al comunicado emitido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el que se reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la inmediata convocatoria a paritarias.

Durante la asamblea, expresaron sus posiciones representantes de los gremios SIDUNSJ, ADICUS, UDA y APUNSJ junto a la Federación Universitaria, quienes coincidieron en la importancia de esta declaración institucional frente al escenario actual.

Finalizada la sesión del Consejo, DIARIO HUARPE registró las opiniones emanadas por el rector Tadeo Berenguer quíen expresó las conclusiones de lo debatido en la asamblea: “después de un largo análisis e intercambio de ideas… el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan se adhiere a los comunicados que ha sacado el Consejo Interuniversitario Nacional, donde exige al gobierno nacional a que aplique en la Ley 27.795 aprobada en octubre del año pasado y que se niega a aplicar una recomposición salarial para docentes y no docentes del 45% hasta el mes de julio del 2025 y un llamado inmediato a paritarias para componer la situación salarial en este tiempo que ha transcurrido desde julio hasta la fecha”, anunció el rector.

Entre otras definiciones, Berenguer señaló que “el Ejecutivo no dio respuesta a la ley aprobada por las dos cámaras del Congreso, 49 universidades de 72 iniciamos acciones legales exigiéndole que cumpliera con lo que el Congreso había decidido porque ya estaba entrando en una situación de rebeldía al no responder y al no respetar el sistema republicano de este país”.

Incluso, el rector recordó la cautelar que la Justicia Federal le exigió al gobierno de Milei que cumpla con la actualización salarial y el llamado inmediato de paritarias, medida que tampoco se concretó.

Sin embargo, mostró preocupación porque el gobierno responde con la propuesta de otro proyecto que modificará al sancionado en 2025 y que será tratado en las sesiones ordinarias de marzo en el Congreso.

“Estamos a la espera de que nuestros legisladores, tanto diputados como senadores sean consecuentes y coherentes con lo que hicieron en 2025, aprobando por amplia mayoría una ley de financiamiento universitario y no respondiendo a esta modificación que recorta totalmente con esta nueva propuesta, desconoce el 45% y solo ofrece un 12,5% a ser pagados en tres cuotas, una en el mes de marzo que viene, otra en julio y otra en el mes de septiembre. Y por otro lado, llamar a paritarias el semestre que viene. O sea, todo diferente a lo que el Congreso Nacional aprobó”, señaló Berenguer.

El resultado de la asamblea del Consejo Superior es una declaración de adhesión a la ley 27.795 con la exigencia que el gobierno de Milei cumpla con lo establecido por la norma.

Mientras tanto, los gremios docentes están convocando a un paro y movilización para el viernes 27 de febrero (en protesta por la Reforma Laboral) y otro para el lunes 2 de marzo.

Además, informó el rector que habrá una asamblea permanente que discutirá los próximos pasos a seguir ante la avanzada de la modificación que pretende instalar el gobierno nacional.

En ello, Berenguer comentó que “la universidad no es solo formadora de profesionales, la universidad mantiene el 80% del sistema de ciencia y técnica del país, este gobierno ha desfinanciado la línea de financiamiento de ciencia y técnica y lo ha eliminado del presupuesto. Por eso, el presupuesto nacional para el sistema universitario era de 7,4 billones de pesos y nos han dado 4,8 billones de pesos, un 60% de lo que se requería”, apuntó.

De los 223 millones de pesos que necesita la UNSJ, calculados para poder funcionar normalmente en 2023, fueron asignados solamente 123.000 millones de pesos.

¿Qué dice el CIN?

Hace unos días el Consejo Interuniversitario Nacional emitió un duro comunicado al gobierno nacional exigiendo el “inmediato cumplimiento” de la Ley de Financiamiento Universitario vigente para recuperar el salario perdido en 2024 y 2025 y la urgente convocatoria a paritaria docente y no docente para recomponer la pérdida salarial que se está sufriendo en 2026.

En su texto mencionó que: “Hemos mencionado que existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo, a pesar de que el mismo la ha vetado y la tiene suspendida por un decreto que hemos objetado su constitucionalidad en la justicia”.

“Del mismo modo, es fundamental establecer las pautas de actualización de gastos de funcionamiento, de sostenimiento del sistema científico y tecnológico y la actualización de montos destinados a becas estudiantiles”.

“Como expresamos la semana pasada, no se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar, respetando el marco normativo vigente, las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas del ciclo lectivo 2026, estratégicas y vitales para el desarrollo de la Nación”.