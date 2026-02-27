La AFA emitió un duro comunicado oficial rechazando la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) (órgano dependiente del Ministerio de Justicia) de avanzar con la designación de veedores destinados a relevar información contable y financiera que, según la IGJ, no fue entregada en su totalidad por la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Ante esa medida, considerada por la AFA como “ilegítima” y con una “finalidad política ajena a la ley”, la institución anunció que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, llevará el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar frenar la veeduría.

¿Por qué se ordenan veedores?

La IGJ decidió pedir veedores luego de una investigación en la que consideró que la AFA se negó a entregar documentación clave, incluidos estados contables, balances y detalles de movimientos financieros recientes, pese a requerimientos formales. El objetivo oficial de la veeduría es relevar y verificar esa información para determinar si existen irregularidades que ameriten medidas adicionales.

Los veedores, según lo aceptado por el Ministerio de Justicia, serán dos abogados y un contador con la función de examinar documentos, balances y registros societarios de la AFA.

Tensión institucional y político-deportiva

El conflicto se da en un contexto de fuerte tensión entre la casa madre del fútbol argentino y los organismos de control. La AFA califica la veeduría como un intento de “atacar la autonomía” de la entidad y afirma que cumplió con plazos de presentación y con información contable que sí fue requerida, aunque admite que hay “vistos pendientes” sin que ello constituya irregularidades firmes.

Por su parte, la IGJ mantiene que la falta de información completa y la negativa a entregar datos críticos justifican la designación de veedores para asegurar transparencia y cumplimiento de normas legales y estatutarias.