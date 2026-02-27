Publicidad
Pasta de los cornudos: receta italiana en 3 ingredientes

La tradicional “pasta dei cornuti” es una receta italiana sencilla y sabrosa que se prepara con tan solo tres ingredientes básicos en unos 15 minutos.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Cómo hacer esta receta en solo 15 minutos y con tres ingredientes. (Foto: Adobe Stock)

La pasta dei cornuti (que en italiano significa literalmente “pasta de los cornudos”) es un plato humilde y rápido de la tradición culinaria italiana que aprovecha ingredientes simples para obtener un resultado sabroso, reconfortante y económico.

Aunque su nombre puede resultar llamativo fuera de Italia, no tiene connotaciones peyorativas en su contexto culinario original: se refiere más a algo rústico y de cocina casera que a cualquier otra cosa.

Ingredientes (solo 3)

Para preparar la pasta dei cornuti necesitás:

  • Pasta corta (como penne, fusilli o rigatoni)

  • Queso rallado (idealmente parmesano o pecorino)

  • Aceite de oliva extra virgen

Opcional: un toque de pimienta negra recién molida o ají en copos para darle un poco de picante.

Preparación rápida en 15 minutos

  1. Cocinar la pasta: Poné una olla con agua y sal al fuego y cociná la pasta hasta que esté al dente (aproximadamente 8–10 minutos, según el tipo).

  2. Escurrir: Reservá un poco del agua de cocción antes de escurrir (esto te servirá para ligar la pasta después).

  3. Mezclar con los otros ingredientes: Volvé a poner la pasta caliente en la olla o en un bol grande, agregá aceite de oliva y generosa cantidad de queso rallado. Mezclá bien.

  4. Ligar: Si necesitás que la preparación quede más cremosa, agregá un chorrito del agua de cocción que reservaste y mezclá hasta que el queso y el aceite formen una salsa ligera que cubra cada hebra o pieza de pasta.

  5. Servir: Terminar con un toque de pimienta negra o ají si lo deseás y ¡listo!

Consejos para potenciar el plato

  • Usá quesos de buena calidad: un parmesano bien curado o pecorino le dan sabor profundo con poco esfuerzo.

  • El secreto está en ligar con agua de cocción: conserva ese almidón natural y ayuda a que la salsa sencilla quede más cremosa.

  • Añadí unas hierbas frescas como perejil o albahaca si tenés a mano para un toque aromático.

