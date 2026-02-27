La Ayuda Escolar Anual que administra Anses este año es de $85.000 por hijo en edad escolar. Este beneficio se otorga para colaborar con los gastos educativos de la familia durante el ciclo lectivo 2026.

Anses suele actualizar este monto cada año en función de la movilidad de las asignaciones familiares, y este año se mantiene el valor de $85.000.

Publicidad

Quiénes cobran la ayuda escolar

La ayuda escolar de $85.000 corresponde a los titulares de las siguientes prestaciones que tengan hijos en edad escolar (entre 4 y 17 años inclusive, según condiciones del programa):

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Pensiones No Contributivas (por hijo)

Si tenés hijos en educación inicial, primaria o secundaria, hacés el trámite y cumplís con los requisitos, vas a poder cobrar los $85.000 por cada hijo que cumpla con la edad y la escolaridad requerida.

IMPORTANTE: Cada grupo familiar cobra una sola ayuda escolar por hijo, aunque haya más de una persona con prestaciones.

Publicidad

Cómo y cuándo inscribirse

Para cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026 tenés que inscribirte o actualizar los datos antes del 31 de marzo de 2026 de las siguientes maneras:

Por internet

Ingresá a la página oficial de Anses. Elegí la opción “Ayuda Escolar Anual”. Ingresá tu Clave de la Seguridad Social. Completá la información de tus hijos: datos personales, nivel educativo y grado escolar.

Por teléfono o presencial

Podés llamar al 130 para solicitar orientación o para que te guíen con el trámite.

También podés pedir turno y realizar el trámite en una oficina de Anses cercana a tu domicilio.

Requisitos que tenés que cumplir

Para poder cobrar la ayuda escolar, la Anses toma en cuenta que:

Tu hijo o hija tenga entre 4 y 17 años al inicio del año escolar.

Esté inscripto en una institución educativa habilitada.

Vos seas titular de alguna de las prestaciones mencionadas (AUH, SUAF, AUE o pensiones para hijos).

Si alguno de estos requisitos no se cumple, la ayuda no se otorgará o puede quedar en estado pendiente hasta que se regularicen las condiciones.

Publicidad

¿Cuándo se paga?

La Ayuda Escolar Anual generalmente se paga entre marzo y abril, una vez que se completa el trámite y se verifica la documentación. Los pagos pueden variar según tu situación y terminación de DNI, por lo que Anses suele publicar un cronograma de pagos oficial en su sitio web antes de comenzar la entrega de fondos.