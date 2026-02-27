La policía y equipos de rescate localizaron el cuerpo del empresario de 55 años que había desaparecido días atrás mientras navegaba en una zona ribereña de Santa Fe.

El hombre había sido visto por última vez cuando salió a navegar en su embarcación, y tras no regresar ni comunicarse, se activó un operativo de búsqueda con distintas dependencias.

El hallazgo se produjo en las aguas del río donde se había reportado la desaparición, y el cuerpo fue trasladado para realizar las pericias correspondientes que permitan determinar las causas precisas del deceso.

La fiscalía y los peritos trabajaron en el lugar para recolectar evidencia y reconstruir lo sucedido. Las autoridades aún deben analizar si el empresario sufrió un accidente, un problema de salud o alguna otra situación que derivó en su muerte mientras navegaba.

El resultado de las autopsias y peritajes forenses será clave para aclarar las circunstancias exactas que rodearon el desenlace del caso.

El caso había generado preocupación en la comunidad local desde el momento en que se reportó la desaparición del hombre, especialmente entre sus familiares, amigos y colegas.

Tras la confirmación del hallazgo del cuerpo sin vida, allegados y vecinos expresaron su conmoción y dolor por el desenlace de la situación.

Las autoridades reforzaron el llamado a extremar las medidas de seguridad al momento de navegar en ríos y cursos de agua, especialmente en zonas donde la corriente, profundidad o condiciones climáticas pueden generar riesgos.