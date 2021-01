El Malbrán confirmó que circula en Argentina una nueva cepa de coronavirus

El instituto Malbrán está desarrollando una vigilancia activa de los genomas de las cepas que circulan en el país. En este trabajo lograron determinar que en los estudios de los genomas secuenciados entre noviembre y diciembre encontraron la mutación del virus conocida como "variante de Río de Janeiro".

Los especiaslistas aclararon que no han hallado, hasta el momento, las cepas del Reino Unido o la conocida como de Sudáfrica.

Las mutaciones del coronavirus correspondientes a la denominada "variante de Río de Janeiro" fueron encontradas en una muestra en Argentina, confirmaron desde el Anlis-Malbrán (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud), que realizan una vigilancia activa de los genomas de las cepas que circulan en el país.



"De los últimos genomas que secuenciamos entre noviembre y diciembre encontramos uno en el que pudimos identificar las seis mutaciones correspondientes a la variante de Río de Janeiro", confirmó Josefina Campos, coordinadora de la Plataforma de Genómica y Bioinformática del Anlis-Malbrán.



La científica agregó que pudieron identificar la clonal, "eso significa que tiene el mismo origen que la variante de Río de Janeiro". La especialista agregó que "esta variante también se encontró en Inglaterra y en Canadá".



"Todavía no hay estudios concluyentes que permitan afirmar que las variantes tengan algún impacto sobre la transmisibilidad, la gravedad de la infección o la eficacia de la vacuna. Los virus mutan todo el tiempo, lo que hay en este momento es una atención puesta en una variante del Reino Unido porque tiene muchas mutaciones juntas que podrían tener alguna implicancia en la transmisibilidad pero tampoco es concluyente", aseguró.



En referencia a la variante de Río de Janeiro específicamente, Campos explicó que "de las seis mutaciones que tiene hay una que es en la proteína spike (espícula o espiga); en trabajos previos se había encontrado que esa variante disminuía los efectos neutralizantes de anticuerpos monoclonales y de algunos plasmas de convalecientes, pero no hay estudios específicos de la variante, lo que se hace es una asociación con trabajos anteriores".



La bioquímica informó que hasta el momento no se han encontrado mutaciones correspondientes a las variantes del Reino Unido y la de Sudáfrica.



"Es importante destacar que más allá de los linajes de los virus que circulen es clave que las personas continúen con los cuidados", concluyó.

Fuente: Télam y DIARIO HUARPE