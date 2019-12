El MAS designó a Evo Morales jefe de campaña para las presdenciales de 2020 en Bolivia

AGENCIA TÉLAM

El Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) nombró hoy al ex presidente Evo Morales como jefe de campaña para las nuevas elecciones presidenciales que se realizarán en Bolivia en los primeros meses de 2020, quien prometió desde Cuba que volverá y que el MAS ganará en primera vuelta.



El diputado del MAS Henry Cabrera confirmó a EFE que Morales, que se encuentra asilado en México y viajó el viernes a Cuba a una consulta médica, fue nombrado como jefe de campaña del partido.



El partido del ex presidente se reunió hoy en un Congreso Ampliado Nacional, en la ciudad de Cochabamba, del que participaron mineros, campesinos, militantes del sector intercultural, entre otros.



Allí, en el Coliseo de la Coronilla, se reclamó la reestructuración del MAS y luego se escuchó la palabra de Morales, quien esta mañana partió desde México, su país de asilo, hacia Cuba, para recibir atención médica, según se informó.



Ante los militantes del MAS Morales anunció desde La Habana que retornará al país y que el partido ganará en primera vuelta las elecciones generales previstas para 2020, aun que aún sin fecha porque están en proceso de selección los miembros del Tribunal Electoral.



"Quiero decirles, hermanas y hermanos, por ahora, momentáneamente, estoy fuera de Bolivia. Cualquier momento, quiera o no quiera la derecha, digan lo que digan, hagan lo que hagan, pronto voy a estar en Bolivia para que juntos enfrentemos las elecciones y las ganemos como siempre lo hemos hecho", sostuvo Morales, en comunicación telefónica desde La Habana.



Durante el ampliado, el maestro de ceremonias, puso en altavoz al líder del MAS para que se pueda dirigir a sus militantes.



"Hermanas y hermanos , este es el momento del ampliado nacional del instrumento político de los movimientos sociales. Impresionante y emocionante la participación de las delegadas y los delegados. Felicito a los dirigentes de los movimientos sociales, a la dirección nacional a la cabeza de Juanita Ancieta, por ahora es todo un éxito el gran primer ampliado para evaluar y debatir. Estoy seguro, hermanos y hermanas, que nuevamente vamos a ganar las elecciones en la primera vuelta", dijo.



El ex mandatario pidió a sus bases no olvidar el "golpe de Estado" gestado por la derecha y el "imperio norteamericano", según el diario paceño Página Siete.



Evo Morales fue forzado a renunciar el 10 de noviembre último, luego de los polémicos comicios del 20 de octubre, en los que se impuso pero que fueron rechazados por la oposición y veedores internacionales por falta de transparencia.



Tras presentar su renuncia Morales viajó como asilado a México y la legisladora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina en una sesión sin quórum del parlamento, pero con el respaldo de los principales dirigentes opositores a Morales y del Ejército, que la había "sugerido" renunciar al presidente constitucional.