El mensaje de L-Gante a Wanda Nara tras confirmar su separación

La ruptura entre Wanda Nara y Martín Migueles fue confirmada recientemente por Maxi López, luego de que la panelista Yanina Latorre adelantara la información. Según trascendió, la conductora decidió finalizar el vínculo para evitar una nueva humillación pública tras haber sido engañada, sumado a su disconformidad con los problemas legales de Migueles. Al respecto, su exesposo, Maxi López, declaró: "Quiero que ella sea feliz".

En este contexto, la reacción de L-Gante no se hizo esperar. El músico realizó un posteo desde su casa en Canning utilizando el tema "En el muelle de San Blas". Entre las frases seleccionadas, destacó: "Él juró que volvería y empapada en llanto, ella juró que esperaría" y "Sola, sola en el olvido".

A pesar de la sugerente indirecta, el artista había aclarado previamente que no tiene intenciones de reconciliarse, tras admitir que en el pasado sintió un gran amor por ella: "Convivir todos los días con un rumor o con un problema nuevo... yo buscaba la paz y no era por ahí".

Por otro lado, el presente de la mediática en MasterChef Celebrity parece verse afectado por su situación personal. Tras los rumores, Wanda evitó dar declaraciones a la prensa al salir de las grabaciones.

Rodrigo, notero de SQP, detalló que "desde adentro de MasterChef me contaron que no la notaron a Wanda con la chispa de siempre y que estaba un poco cabizbaja". En sintonía con esto, Ximena Capristo reveló que la conductora "estaba infumable", lo que generó preocupación entre sus compañeros de programa.