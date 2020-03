El mensaje de la madre de Julieta Viñales: "Me destrozaron la vida"

Julieta Viñales, la joven sanjuanina de 18 años que fue operada de amígdalas falleció hoy a la madrugada en el Hospital Rawson, informaron fuentes de esa institución.

Viñales quedó internada tras una hemorragia que le provocó un paro cardiorrespiratorio y la posterior muerte cerebral.

Tras el fatal desenlace por el presunto caso de mala práxis, la madre de la chica, Cyntia Aboal, escribió un emotivo posteo en su perfil de Facebook. A la vez, pidió justicia por el caso.

"Vuela alto mi angelito, vuela alto que en algún momento mamá va a estar con vos", posteó. "Me destrozaron la vida, me sacaron uno de mis tesoros más importantes que Dios me dio", continuó.

Aboal indicó que confiaba que Julieta pudiera recuperarse. "Ahora no encuentro explicación a todo esto, solo te pido perdón por no haberme dado cuenta del daño que te habían hecho", señaló.

La mamá de Julieta también inculpó al otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía quien la operó: "Dame fuerzas para hacer justicia y que esa bestia pague por lo que hizo, Dios y la justicia se encargarán de ello".

El caso

Julieta Viñales estaba viviendo en Buenos Aires por temas de estudio y decidió estar con su familia en San Juan durante las vacaciones de verano.

Tenía constantes molestias en la garganta y realizó una consulta médica en una clínica privada. Allí decidieron extirparle las amígdalas.

Fue operada el lunes 10 de febrero y a las pocas horas le dieron el alta, según contaron desde la familia.

La joven consultó al médico el jueves y le dijo que la cicatrización de la herida venía bien, pero el viernes tosió sangre y quedó internada en el Hospital Marcial Quiroga.

Al otro día, Viñales fue derivada al Hospital Guillermo Rawson y el domingo 16 de febrero sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Médicos determinaron que Julieta tenía afectada la carótida. Familiares realizaron distintas campañas en redes sociales pidiendo más de 40 dadores de sangre.

Hace una semana, Julieta tuvo muerte cerebral y quedó en estado vegetativo.

Los padres, Cyntia Aboal y Leonardo Viñales, denunciaron por mala praxis y lesiones graves al otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, quien operó a la joven.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.º 4 de Silvina Gerarduzzi y del Quinto Juzgado Correccional a cargo de Matías Parrón.