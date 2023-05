El mensaje de Xavi tras los actos de racismo contra Vinicius Jr

Luego de lo ocurrido el fin de semana en el Mestalla, Xavi Hernández no se guardó nada y fue lapidario. El entrenador del Barcelona se expresó en conferencia de prensa, tras los actos de racismo contra Vinicius Jr. De esa forma, el actual campeón de LaLiga fue contundente y quedó en boca de todos. Claro, condenó esas actitudes y se mostró firme contra quienes las realizan.

"En general, por desgracia, ha habido casos de racismo y es una pena. En 2023, que pasen estas cosas, es triste y lamentable. Condenar cualquier acto de racismo en cualquier campo, jugador... no hay escudos. Se trata de personas. Y hemos de condenar cualquier acto de racismo como el de ayer en Mestalla a Vinicius. El Valencia está intentado identificar a estas personas", comenzó diciendo Xavi Hernández.

Luego, el DT del Barcelona agregó: "Parece que no avanzamos, nos hemos de poner muy fuertes para erradicar de una vez por todas el racismo. El fútbol es el único deporte en el que se insulta. Estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal... y estoy trabajando. No veo a ningún panadero, maestro u obrero pasar por esto. Es momento de pararlo. Insulto, fuera, no se juega, es un mensaje para LaLiga o la Federación".

Más palabras de Xavi Hernández

"Hay que frenar todo esto. No tengo que aguantar un insulto... Insulta a un obrero, te va a caer un ladrillo en la cabeza. No tengo que aguantar en horario laboral insultos, desfachateces... Hay que reunirse y ponerse duros. No se va a insultar a un estadio. No voy a una obra de teatro a insultar. No es positivo para la sociedad. Lo hemos de cambiar. No creo que haya que llegar al punto de decir que España es racista o LaLiga es racista, pero ha habido actos de racismo y hay que condenar y educar a la gente", destacó Xavi.

Para cerrar, Xavi Hernández sostuvo: "Si estamos en un entorno donde los insultan y les dicen de todo es difícil ser ejemplo y no rebotarte. Esto es lo que le pasa a Vinicius. Da igual la camiseta, Vini es persona. Hay que defender a cualquier persona por delante de los colores. Hay que parar el partido, frenar esto. Es un tema educacional. Me da igual el escudo. Más allá del tema de racismo, es el insulto, no tenemos que aguantar este tipo de cosas. En otros deportes pasa menos. Hay que defender al profesional del fútbol".