El mensaje del Gobierno de los EE.UU. en el aniversario de la muerte de Alberto Nisman

Al recordar a las 85 personas que murieron, el norteamericano dijo que las 85 víctimas fueron asesinadas “por las manos del terrorismo de Hezbollah, en un ataque planeado por el régimen islámico de Irán, con la ayuda logística de la Guardia Revolucionaria”.

En esa línea, agregó:"Estos ataques nos tienen que recordar que el terrorismo no es una amenaza hipotética”.

"La justicia tiene que llegar para las familias que sufrieron pérdidas. Sean fuertes y valientes, no le teman al terrorismo. No están solos. Dios está con ustedes. Los Estados Unidos están con ustedes. No nos olvidamos”, concluyó.

EL CRONISTA