La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles ha sido objeto de especulación durante meses. Aunque ha compartido fotos que sugieren una cercanía más allá de lo profesional —e incluso su exmarido, Maxi López, confirmó el noviazgo—, el silencio de ella mantenía el escepticismo entre sus seguidores, quienes pensaban en una posible estrategia mediática.

Sin embargo, Majo Martino, panelista de El Ejército de la Mañana por Bondi Live, puso fin a las dudas con un hallazgo insólito en una de las historias de Instagram de la mediática. En la imagen se veían las manos de ambos sosteniendo bebidas en un coche.

Martino relató en vivo la primicia: “Hay algo que Wanda subió el otro día. ¿Se acuerdan que conté la primicia de que estaba saliendo con Martín Migueles? Bueno, ahora voy a contar la primicia donde ella realmente le da una dedicatoria de amor a Martín, porque todo el mundo dice ‘es el personal trainer’”.

La periodista negó la versión profesional del vínculo. “No, no es el personal trainer: están saliendo. Ella está chocha, él también”, afirmó con seguridad. El elemento clave era una pequeña etiqueta sobre un corazón en la foto.

“¿Ven que lo arroba ahí? Lo etiqueta muy chiquitito en el corazón, pero ese corazoncito que estamos viendo ahí no es rojo completo, tiene algo adentro. Le hice zoom y vi unas letras”, detalló Martino sobre el elemento que pasó desapercibido para la mayoría.

Intrigada por lo que parecían ser letras dentro del pequeño corazón, la panelista decidió utilizar la inteligencia artificial para descifrar el mensaje. "Le hice una captura a la foto y se la envié al ChatGPT, y la respuesta de la inteligencia artificial la sorprendió", comentó la periodista.

El resultado de la traducción fue contundente: "El texto dentro del corazón está en árabe y se traduce al español como: ‘Tu amor me hizo revivir. Tu amor me devolvió la vida’”, concluyó Martino, revelando la romántica confesión en clave que confirmaría el tan rumoreado romance.