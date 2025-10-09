Ariel Giménez, uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela, declaró este jueves ante el fiscal Adrián Arribas, aportando detalles sobre su participación en los hechos que culminaron con la muerte de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El acusado admitió haber cavado el pozo donde presuntamente se intentó ocultar los cuerpos, pero afirmó que lo hizo únicamente “por droga y por plata” y que nunca llegó a ver los cuerpos. Sin embargo, la fiscalía sostiene que Giménez estaría mintiendo en su declaración.

Según el relato de Giménez, fue contactado por Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Villanueva Silva, conocido como “Gonzalo”, para realizar un trabajo en la casa donde ocurrieron los asesinatos. A cambio recibió $10.000 en efectivo y $20.000 en drogas. Giménez explicó que tras recibir el pago, regresó a su casa y pasó la noche en la casa de una amiga, buscando que ella pueda corroborar su versión.

El acusado describió que su tarea consistió en cavar un pozo de 25 minutos de duración, ayudar a correr una cama y que luego recibió como pago un auto de aplicación y el uso de las herramientas con las que trabajó. Giménez sostuvo que era la única persona trabajando junto con Villanueva y González Guerrero.

La fiscalía cuestionó la versión de Giménez, particularmente cómo supo que era un pozo si estaba tapado completamente. A pesar de sus explicaciones, el fiscal Arribas decidió mantenerlo detenido por encubrimiento agravado, considerando la gravedad de los hechos precedentes.

La causa continúa abierta mientras se esperan nuevas declaraciones y la corroboración de la versión de Giménez por parte de testigos y otros imputados, en un caso que mantiene en vilo a la justicia y a la comunidad de Florencio Varela.