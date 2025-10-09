Publicidad
Aumentaron los montos de las multas de tránsito en octubre 2025 en San Juan

El Juzgado de Faltas actualizó los valores de las sanciones por infracciones de tránsito. Conducir en estado de ebriedad, cruzar un semáforo en rojo o circular sin licencia tendrá costos abultados para los infractores en San Juan.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La multa más cara es la que puede recibir un camionero si es atrapado conduciendo en estado de ebriedad. Son más de $500.000 el castigo económico. 

El Ministerio de Gobierno, a través del Juzgado de Faltas, informó los montos vigentes para octubre de 2025 de las multas por infracciones de tránsito, calculadas con base en la Unidad Fija (UF), cuyo valor actual es de $1.703.

Entre las principales sanciones, se destacan las siguientes:

Conducir en estado de ebriedad:

  • Moto: 150 UF – $255.450
  • Auto / Camioneta: 250 UF – $425.750
  • Camiones / Transporte público: 300 UF – $510.900

Negarse al control de alcoholemia: 150 UF – $255.450

Falta de licencia de conducir:

  • Moto: 100 UF – $170.300
  •  Auto / Camioneta: 250 UF – $425.750
  • Camiones / Transporte público: 300 UF – $510.900

Cruzar semáforo en rojo: 250 UF – $425.750

Circular en contramano: 250 UF – $425.750

Falta de seguro obligatorio: 200 UF – $340.600

Falta de casco o cinturón de seguridad: 150 UF – $255.450

Otras infracciones como usar el teléfono celular al conducir, estacionar en doble fila o no usar el volante con ambas manos tendrán multas de 50 UF ($85.150), mientras que la falta de chaleco reflectante asciende a 100 UF ($170.300).

Desde el Ministerio de Gobierno recuerdan que estas sanciones buscan concientizar a los conductores sobre la importancia de respetar las normas viales, contribuyendo a la seguridad de todos en las calles y rutas de la provincia.

