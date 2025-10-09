Provinciales > Infracciones de tránsito
Aumentaron los montos de las multas de tránsito en octubre 2025 en San Juan
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Gobierno, a través del Juzgado de Faltas, informó los montos vigentes para octubre de 2025 de las multas por infracciones de tránsito, calculadas con base en la Unidad Fija (UF), cuyo valor actual es de $1.703.
Entre las principales sanciones, se destacan las siguientes:
Conducir en estado de ebriedad:
- Moto: 150 UF – $255.450
- Auto / Camioneta: 250 UF – $425.750
- Camiones / Transporte público: 300 UF – $510.900
Negarse al control de alcoholemia: 150 UF – $255.450
Falta de licencia de conducir:
- Moto: 100 UF – $170.300
- Auto / Camioneta: 250 UF – $425.750
- Camiones / Transporte público: 300 UF – $510.900
Cruzar semáforo en rojo: 250 UF – $425.750
Circular en contramano: 250 UF – $425.750
Falta de seguro obligatorio: 200 UF – $340.600
Falta de casco o cinturón de seguridad: 150 UF – $255.450
Otras infracciones como usar el teléfono celular al conducir, estacionar en doble fila o no usar el volante con ambas manos tendrán multas de 50 UF ($85.150), mientras que la falta de chaleco reflectante asciende a 100 UF ($170.300).
Desde el Ministerio de Gobierno recuerdan que estas sanciones buscan concientizar a los conductores sobre la importancia de respetar las normas viales, contribuyendo a la seguridad de todos en las calles y rutas de la provincia.
