El Ministerio de Gobierno, a través del Juzgado de Faltas, informó los montos vigentes para octubre de 2025 de las multas por infracciones de tránsito, calculadas con base en la Unidad Fija (UF), cuyo valor actual es de $1.703.

Entre las principales sanciones, se destacan las siguientes:

Conducir en estado de ebriedad:

Moto: 150 UF – $255.450

150 UF – $255.450 Auto / Camioneta: 250 UF – $425.750

250 UF – $425.750 Camiones / Transporte público: 300 UF – $510.900

Negarse al control de alcoholemia: 150 UF – $255.450

Falta de licencia de conducir:

Moto: 100 UF – $170.300

100 UF – $170.300 Auto / Camioneta: 250 UF – $425.750

250 UF – $425.750 Camiones / Transporte público: 300 UF – $510.900

Cruzar semáforo en rojo: 250 UF – $425.750

Circular en contramano: 250 UF – $425.750

Falta de seguro obligatorio: 200 UF – $340.600

Falta de casco o cinturón de seguridad: 150 UF – $255.450

Otras infracciones como usar el teléfono celular al conducir, estacionar en doble fila o no usar el volante con ambas manos tendrán multas de 50 UF ($85.150), mientras que la falta de chaleco reflectante asciende a 100 UF ($170.300).

Publicidad

Desde el Ministerio de Gobierno recuerdan que estas sanciones buscan concientizar a los conductores sobre la importancia de respetar las normas viales, contribuyendo a la seguridad de todos en las calles y rutas de la provincia.