El desarrollo de infraestructura municipal en Rawson mantiene su ritmo, aunque las inauguraciones de nuevas obras se encuentran actualmente detenidas. Según lo indicado por el intendente Carlos Munisaga, no está permitido inaugurar obras desde el 1 de octubre de 2025.

Antes del inicio de esta veda, la municipalidad había logrado inaugurar obras importantes hasta la semana anterior a la fecha límite. Entre estas obras que se pudieron concretar se encontraban infraestructura deportiva, así como plazas y paseo.

A pesar de la prohibición, el trabajo continúa centrado en dar respuesta a las necesidades de los vecinos. Actualmente, se están llevando a cabo obras en plazas y espacios que coinciden con fechas fijas o conmemoraciones, como el aniversario de Villa Krause o la feria del libro. Adicionalmente, se vienen desarrollando obras de pavimento en distintos barrios.

El funcionario destacó que el municipio está administrando sus recursos cuidadosamente, especialmente en estos "tiempos delicados", con el fin primordial de responder al vecino y generar los servicios y obras que la comunidad está demandando.