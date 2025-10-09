La preocupación por el desconocimiento del proceso electoral entre los ciudadanos motivó una intensa campaña de educación cívica en San Juan. Según lo manifestado por el presidente del Partido Justicialista sanjuanino, Juan Carlos Quiroga Moyano e integrante del frente Fuerza San juan existe "un alto porcentaje de la sociedad que no sabe cómo votar, con qué se va a encontrar".

Ante esta situación, el Frente Fuerza San Juan y el Justicialismo asumieron la tarea de ir "casa por casa explicando cómo se debe hacer". El trabajo de instrucción sobre la mecánica del voto es una labor que el veinticinqueño notó específicamente en su frente, señalando que esta modalidad de enseñanza no fue observada en el accionar de otros partidos políticos.

El impacto de la política nacional y la necesidad de votar

El escenario de confusión y el descreimiento electoral podrían estar influenciados por factores externos. Quiroga Moyano sugiere que la desconfianza que se observa hoy en día podría estar perjudicando la participación, ya que "muchos confiaron en las políticas nacionales" y hoy se están viendo "totalmente descreíbles".

A pesar de las dificultades, la confianza en la participación ciudadana se mantiene alta. El referente expresó su convicción de que el porcentaje de votantes "tiene que pasar el 50%".

Finalmente, se realiza un llamado directo a la acción cívica, vinculando el voto con las demandas populares: "Si estamos reclamando algo, si estamos reclamando más asistencia por parte del Estado, hay que ir a votar".