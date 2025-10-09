El caso del triple femicidio de Florencio Varela dio un giro aterrador luego de que Celeste Magalí González Guerrero, una de las detenidas, se quebrara al ser llevada a dar testimonio ante la justicia. Celeste Magalí González confesó la "descarnada verdad del caso".

Según su relato, a Brenda, Morena y Lara "las mataron por robarle 30 kilos de cocaína". La droga robada pertenecía a un capo narco identificado como Víctor Sotacuro Lázaro, alias “Duro”. Celeste afirmó que el "Duro", quien fue detenido en Bolivia, sería el jefe narco por encima de “Pequeño J”.

Publicidad

El móvil del crimen era una "sentencia" narco. Celeste detalló que fueron dos de las chicas, y que una de ellas era Brenda, quienes robaron la cocaína, aunque cree que Lara, de apenas 15 años, "no tenía nada que ver".

La detenida confirmó la hipótesis inicial de que las jóvenes —Brenda y Morena, de 20 años, y Lara, de 15— fueron engañadas con el "anzuelo" de ir a una fiesta por la que les pagarían dinero. Las víctimas fueron levantadas en la rotonda de La Tablada y llevadas en una camioneta "trucker blanca" hasta la casa de Florencio Varela que se convertiría en su trampa mortal.

Publicidad

Celeste reveló que "Pequeño J" no sería el líder mafioso, sino el autor material de uno de los tres crímenes, y que cobró "un millón de dólares" por organizar la trampa y matar. Además, la detenida señaló a su pareja, Miguel Villanueva Silva, como el autor directo de los otros dos homicidios.

Las chicas "bajaron sonrientes, se las veía como engañadas, que venían a una fiesta", relató Celeste.

Publicidad

En un tramo desgarrador, Celeste detalló cómo fueron asesinadas las jóvenes. La secuencia fue: primero mataron a Brenda, luego a Morena, y última a Lara.

Celeste relató que su pareja, Miguel Villanueva Silva, le contó cómo sucedieron los hechos. Villanueva Silva tenía uno de sus dedos sangrando cuando le abrió la puerta a Celeste. Le explicó que una de las chicas intentó escapar, y ante eso él "agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio y mató a la chica que se quería escapar". Como seguía viva, él buscó un fierro y "se lo aplastó en la cara".

Sobre Lara, la víctima de 15 años, Celeste contó que le pidieron que "si le hacía el amor rico al hombre de la Glock podía salvarse", pero él le aseguró que de todas formas moriría. Finalmente, le contó que la asfixió y que le puso "la pierna en el estómago para matarla más rápido".

Además de los métodos brutales, la detenida mencionó un detalle macabro: a la joven a la que le cortaron los dedos, estaban "jodiendo con que uno de sus falanges se lo comió su perro Pantera".

Finalmente, Celeste admitió que participaron en la quema de la camioneta "trucker". Ella y su pareja, junto con "Pequeño J", Sotacuro, el hombre de tez blanca, Paco y el tío de Julio, fueron a un campo. Para el incendio, compraron "dos bidones de nafta" en una estación YPF donde solían comprar drogas.