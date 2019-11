El Mercosur es una política de Estado y no un tema de corto plazo, dijo un directivo de Techint

El titular de la Cámara Argentina del Acero y presidente Ejecutivo de Ternium Argentina, Martín Berardi, afirmó hoy que el Mercosur "es una política de Estado" para los países miembros y que la continuidad de la asociación "está más allá de la mayor o menor simpatía que los líderes de turno puedan tener".



El directivo del Grupo Techint se refirió de esta forma a los contrapuntos que en los últimos meses se suscitaron entre el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el electo jefe de Estado de la Argentina, Alberto Fernández, en el que la cuestión Mercosur también estuvo presente.



En una conferencia de prensa brindada a modo de cierre del 60° Congreso de la Asociación Lationamericana del Acero (Alacero), que durante los dos últimos días se realizó en Buenos Aires, Berardi subrayó que "el rol de los industriales es transmitir con fuerza en Brasil, en Argentina, en Uruguay y en Paraguay, que el Mercosur no es un tema de corto plazo".



En la rueda de prensa, en la que también estuvo presente Máximo Vedoya, CEO Ternium y presidente de Alacero, el directivo argentino recalcó que "el Mercosur está para quedarse y el mensaje que deberíamos transmitir es cómo expandimos el Mercosur y cómo desde el Mercosur negociamos para lograr una integración inteligente con el mundo".



En la misma sintonía, el presidente y CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, manifestó ayer la necesidad de que el Mercosur se convierta en un acuerdo regional más amplio.



La situación del Mercosur estuvo presente a lo largo de las dos jornadas del Congreso de Alacero y fue uno de los principales temas de consultas de los distintos paneles.



Al respecto, el politólogo brasileño Murillo de Aragão dijo que no cree que se vaya a romper la relación entre Argentina, más allá de que continúe los que él denominó como "una lucha narrativa" entre ambas partes.



"El pragmatismo es el que decide. Los actores del intercambio comercial tienen que mediar para que las relaciones sean positivas", desafió el especialista brasileño a los directivos de las principales siderúrgicas de la región.



En lo que respecta al plano regional y a la amenaza que la producción china representa para las empresas del acero, Vedoya dijo que "nosotros no estamos pidiendo protección a los gobiernos, lo que nosotros estamos -usando un término muy argentino- es 'una cancha pareja', para que las normas que rigen a nuestra industria es Latinoamérica sean las mismas que rigen para las firmas chinas".