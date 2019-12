El miércoles inhumarán los restos de Johana Ramallo, víctima de trata y femicidio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El próximo miércoles serán inhumados en el Cementerio de La Plata los restos de Johana Ramallo, la joven de 23 años desaparecida en 2017 en un presunto caso de trata de personas y de quien se encontró parte de su cuerpo en abril último en la ciudad bonaerense de Berisso, confirmaron familiares de la joven.



Con la consigna "Despedimos a Johana, abrazamos a Marta", en alusión a Marta Ramallo la madre de la víctima, el próximo miércoles serán velados los restos de 8 a 11 en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria, en la ciudad de La Plata, para luego proceder a su entierro en la necrópolis local.



"Debemos florecer, no desaparecer", se lee en un flyer que circula por redes sociales con la imagen de Johana, y en el que se pide "traé tu flor y agua".



El mes último, la madre de Johana Ramallo, en una entrevista con Télam había denunciado las demoras de la Justicia Federal para proceder a entregarle los restos de su hija para poder darles el merecido descanso.



El 26 de julio de 2017, Johana Ramallo, una joven de ojos grandes oscuros y cabellos largo negro, salió a las 17 de su casa de La Plata tras decirle a su mamá que volvería "entre las 20.30 y las 21", pero nunca regresó y en la casa quedó esperándola su madre, su abuela y su hija de 6 años.



La última imagen suya fue tomada por la cámara de seguridad de una estación de servicio situada en las calles 1 y 63 de La Plata, en la que se la ve entrando a un baño ese mismo día, poco después de salir de su casa.



Ese mismo día, a las 23.30, Marta Ramallo denunció la desaparición de Johana y comenzó, sin ser consciente aún de ello, una lucha que se extendería durante casi dos años en las que reclamó a las autoridades que busquen a su hija, de quien presumía había sido víctima de una organización de trata de personas.



Finalmente, en abril de este año le informaron a Marta que unos restos humanos hallados en la zona de Palo Blanco, en la ciudad de Berisso, pertenecían a Johana.



Las pericias realizadas a los restos humanos hallados determinaron que la joven había sido descuartizada y que su muerte habría ocurrido entre septiembre de 2017 y enero de 2018.



"Aún la justicia no nos da las respuestas que una madre quiere escuchar, desde hace 28 meses a hoy la justicia nos sigue agachando la mirada y sin darnos la respuesta concreta que le venimos pidiendo: qué pasó con Johana, qué están ocultando, a quiénes está encubriendo el poder judicial misógino", reclamó Marta Ramallo.



Marta está transitando el duelo de asumir que su hija ya no volverá con vida, por lo que los familiares y amigos de la joven piden el próximo miércoles "Despedir a Johana y abrazar a Marta", para darle fortaleza a esa madre que aún debe luchar por encontrar a el o los asesinos de su hija.