El ministerio de Salud bonaerense lanzó una campaña de prevención del dengue y confirmó 45 casos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha hoy en medios, barrios y escuelas una campaña de prevención del dengue con eje en cuatro acciones: tapá, lavá, girá y tirá, en relación al "descacharrado", que consiste en evitar que los objetos se conviertan en criaderos del mosquito que transmite esa enfermedad, además de zika y chikungunya.



Las autoridades sanitarias bonaerenses convocaron a los referentes distritales y de las regiones sanitarias al hospital “El Dique” de Ensenada, donde dieron precisiones de la campaña comunicacional y del trabajo de la dirección de Epidemiología e informaron que, en lo que va del 2020, se notificaron 45 casos positivos de dengue en el territorio, 26 confirmados y 19 probables.



También aclararon que todos los confirmados tienen antecedentes de viaje a Paraguay, Colombia y Misiones, es decir que por el momento no hay casos autóctonos.



En relación a la campaña, desde la dirección provincial de Prensa y Comunicación precisaron que las piezas gráficas se publicarán en las redes del Ministerio de Salud de la Provincia, pero también en medios de comunicación y se integrarán al trabajo barrial y en escuelas.



“Por ahora estamos con una situación controlada pero no sabemos qué va a pasar en febrero o marzo. La variable que podemos manejar es el descacharrado, no así el clima, por eso hacemos hincapié en estas actividades comunitarias”, dijo el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.



En esa línea, el viceministro Nicolás Kreplak denunció que “en 2016 tuvimos una epidemia solapada tanto en la Provincia como en el país”, con más de 1000 casos autóctonos en territorio bonaerense.



Enfermedades como el dengue pasaron de ser epidemia a endemia, es decir, que tienen presencia constante en la Provincia porque hay mosquito transmisor todo el año, “de modo que las respuestas tienen que ser constantes, hay una responsabilidad de los distritos de poner el tema en agenda y generar una comunidad empoderada”.



En lo que va del año, los 26 casos confirmados se diagnosticaron en Coronel Rosales (1), Daireaux (3), Pergamino (1), San Martín (1), José C. Paz (1), Malvinas Argentinas (1), San Miguel (1), Tigre (1), Esteban Echeverría (1), Ezeiza (1), Florencio Varela (1), Lomas de Zamora (2), Quilmes (2), Merlo (3), Moreno (1), Bolívar (2), Berisso (1), La Plata (1), La Matanza (1).



El mosquito Aedes Aegypti (potencial transmisor de dengue, zika y chikungunya) vive en los hogares, cerca de los humanos porque son su fuente de alimento. La hembra pone sus huevos en las paredes de cualquier objeto que pueda contener agua. Allí, los huevos pueden permanecer todo el año en estado latente.



Cuando llueve y las temperaturas suben, se generan las condiciones para que el mosquito nazca y se convierta en un posible transmisor de enfermedades.



Entre las recomendaciones, las autoridades subrayaron "tapá tanques, tachos y depósitos que puedan recolectar agua"; "lavá cada tres días, renová el agua de los floreros, bebederos de mascotas y portamacetas"; "girá todos los elementos que puedan acumular agua y vaciá baldes, colectores de aire acondicionado y portamacetas"; y "tirá los recipientes en desuso, manteniendo patios y jardines limpios y desmalezados".