El ministro de Justicia calificó de "grave" la denuncia de la sobrina de Alperovich

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, calificó hoy como "un hecho grave que genera mucha preocupación" la denuncia de violación presentada por una sobrina de José Alperovich contra el actual senador nacional y ex gobernador de Tucumán, y agregó que si los hechos sucedieron como se denunciaron "merecen el más profundo repudio".



El funcionario fue consultado por el tema durante una rueda de prensa en Casa Rosada, al término de la reunión de Gabinete que esta mañana encabezó el presidente Mauricio Macri.



"Es un hecho grave que genera mucha preocupación", sostuvo sobre el tema.



"Esperamos que la Justicia actúe rápidamente", apuntó el ministro, quien además aseguró que se le dará "todo el apoyo" al accionar judicial.



El funcionario remarcó las acciones del Congreso "en términos de las medidas y los protocolos específicos que existen sobre casos de violencia de género y abusos sexuales", y consideró necesario "proteger a la víctima y dejar que la justicia avance".



Garavano aclaró por otra parte que hay que "respetar el derecho de inocencia" del denunciado, pero no obstante eso, "la víctima debe ser protegida, acompañada". Y subrayó que si los hechos "sucedieron como fueron anunciados, merecen el más profundo repudio".



Más temprano, Ricardo Santoro, el abogado que representa a la sobrina de Alperovich, había informado que pedirá "la pena máxima de 15 años" de prisión para el ex gobernador tucumano.



El letrado agregó que los hechos difundidos el viernes último por la mujer sucedieron tanto en Tucumán como en Capital Federal "entre diciembre del 2017 y principios del 2019". Y añadió que tras la denuncia, "se ha dispuesto la custodia permanente por parte de la Policía Federal para protección de la víctima".