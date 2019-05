El ministro de Minería aseguró que en Veladero no hubo más derrames

Tras la polémica levantada por el informe de la Asamblea Jáchal No se Toca, en el cual se denuncia que, posteriores al derrame del 2015, hubo más derrames, el ministro de Minería de la provincia salió al cruce y puso en duda no solo el informe sino también que éste haya sido presentado en Nación.

“Sinceramente, en serio les digo, me descoloca, me sorprende todo esto”, empezó diciendo Alberto Hensel y agregó que “salvo que los muchachos de la carpa estén… acuérdense que hay elecciones”.

En este marco el ministro de Minería aseguró:

“Como ministro les digo desde ya que en Veladero no ha habido ningún tipo de derrame. Es más, me sorprende mucho lo que me están diciendo porque yo he estado la semana pasada en Buenos Aires, y he estado con todo el equipo de minería. Y cuando digo todo, es todo: la secretaria, el subsecretario; la gente que trabaja en el Concejo Federal, es decir todos. Y ninguno me ha dicho que hay un informe y menos una denuncia”.