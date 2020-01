El Monterrey de Mohamed eliminó al Celeya y está en cuartos de final de la Copa México

Monterrey, vigente campeón mexicano y que tiene como entrenador al argentino Antonio Mohamed, venció anoche a Celaya como local por 3 a 0 y se clasificó para los cuartos de final de la Copa de México de fútbol.



El cotejo se jugó en el estadio BBVA Bancomer y fue el desquite del jugado en Celaya, que también fue ganado por Monterrey por 4 a 3.



Los goles del equipo de Mohamed, que en cuartos de final tendrá como adversario a Santos Laguna, fueron convertidos por Jesús Galardfo, el holandés Vincent Janssen y Miguel Arturo Layún,



En Monterrey fueron titulares los argentinos José María Basanta (ex Estudiantes), Nicolás Sánchez (ex River, Racing y Godoy Cruz), mientras que en Celeya atajó Cristian Campestrini (ex Arsenal), señaló SoccerWay.



Pumas le ganó de local a Santos Laguna por 2 a 1, con un gol del argentino Juan Ignacio Dineno (ex Racing) pero quedó eliminado por haber perdido en la ida de visita por 4 a 2.



Morelia, dirigido por Pablo Guede, avanzó a los cuartos de final al vencer a Cafeteros por 3 a 0 y ganar 3 a 2 en la definición con remates desde el punto penal, luego de haber caído 4-1 de visita.



Por último, Juárez también clasificó a la próxima instancia al vencer como local a Querétaro por 3-1, luego de haber perdido 3-2 de visitante.



Los emparejamientos de los cuartos de final serán: Toluca-Pachuca, Morelia-Tijuana, Juárez-Dorados y Monterrey-Santos-Laguna.